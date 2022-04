Chieti, Sindaco e assessore Stella su aggressione dei cani a Filippone

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti,

22 aprile 2022 – “Vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia

proprietaria del cane che è stato aggredito e ucciso ieri a Filippone da due

molossi in libertà”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Sanità e

alla Tutela del mondo animale, Fabio Stella commentano quanto accaduto –

“Ciò che

è accaduto ieri non deve più ripetersi: sono troppi anche nella nostra città

gli episodi di cani incustoditi che attaccano altri cani, ferendoli o

uccidendoli – rimarca il sindaco Diego

Ferrara – Accade perché spesso i proprietari di

cani lasciano liberi i propri animali o li custodiscono in maniera impropria

causando incidenti di questo genere. E non è una situazione tollerabile –

Preghiamo la cittadinanza di inviare le segnalazioni alla mail della Polizia

Municipale centraleoperativa@comune.chieti.it,

che è il modo per attivare formalmente gli interventi e la catena di enti

preposti, oppure, nei casi più gravi ed emergenti chiamando direttamente il

comando al numero 0871 42441”.

“Quando

ieri mattina abbiamo avuto notizia dell’accaduto, abbiamo contattato la Polizia

municipale per chiedere conferma dell’episodio increscioso e assumere altri

dettagli sulla dinamica e sui dati del cane – dice l’assessore Fabio Stella – Approfondiremo i fatti, ma una cosa è certa,

vanno messe in atto tutte le azioni di competenza del Comune per far si che non

si ripetano più aggressioni simili. Prima di tutto sul lato sanzionatorio ci

sarà tolleranza zero verso chi lascia animali incustoditi. Voglio ricordare che

è possibile segnalare alla Polizia Municipale ogni animale vagante, nonché episodi

di maltrattamento o altro. I cittadini possono anche segnalare direttamente

anche al mio numero di telefono reperibile sul portale del Comune di Chieti. Ma

non è tutto; mi attiverò per far inserire sulla home page del Comune un numero

di telefono di riferimento a cui segnalare animali incustoditi e attivare nel

più breve tempo possibile tutte le azioni necessarie e di competenza del Comune

e degli enti preposti. Bisogna facilitare la possibilità di segnalazione per

tutti i cittadini. Proprio per questo ho intenzione di promuovere un tavolo con

le guardie zoofile, il Comune, la Asl e le associazioni di volontari per

costituire una rete di riferimento per i cittadini.

Troppo

spesso i cittadini che vogliono segnalare un animale incustodito si trovano di fronte

all’impossibilità di portare a compimento la segnalazione per svariati motivi.

Quindi è necessario creare un percorso facilitato per moltiplicare la

possibilità di segnalare e rendere tempestivi gli interventi. Inoltre chiederò

il supporto della Asl anche per fare formazione ai proprietari dei cani

considerati a rischio, individuando anche una modalità per rilasciare un

attestato che certifichi tale attività”.

