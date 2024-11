Chieti, Sindaco e Cassarino su sede della Polizia Locale

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 6 novembre 2024 – “Le condizioni del comando della Polizia Locale in merito alla presenza di amianto sono state prese in seria considerazione da parte di questa Amministrazione, che dopo aver provveduto a mettere in sicurezza le aree esposte, ha già avviato e quasi definito i lavori di sistemazione di una sezione del Comando dove la settimana prossima sarà collocato parte del personale”, affermano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Personale Massimo Cassarino – aggiunge testualmente l’articolo online. “Nel frattempo abbiamo disposto il trasferimento degli altri agenti al quinto piano della sede comunale di Viale Amendola – informano il sindaco e l’assessore Cassarino – , dislocazione resa possibile da ulteriori trasferimenti interni di altri uffici che sono in atto, questo finché non saranno terminati i lavori di bonifica dell’area dov’è stato rinvenuto l’amianto – Tali interventi saranno programmati a seguito dell’approvazione del bilancio, trovando l’adeguata copertura delle somme per la successiva esecuzione – si apprende dalla nota stampa. Questo stato dell’arte è bene a conoscenza sia della comandante e degli agenti, sia dei sindacati, con i quali abbiamo avuto più occasioni di confronto, al fine di trovare la soluzione migliore per la salute e per le speciali peculiarità delle funzioni di Polizia Locale – si apprende dalla nota stampa. Prendiamo atto dell’esposto fatto alla Procura, ma siamo oltremodo fermi nel dire che da parte nostra non c’è stata negligenza – si apprende dal portale web ufficiale. I tempi sono dettati dalla complessa situazione degli spazi e dalla necessità di trovare una soluzione ottimale nel più ristretto arco temporale, cosa che ad oggi ci porta a escludere alternative non facilmente praticabili, come prospettato in più di una riunione anche ai sindacati, affinché il Corpo di Polizia Locale possa continuare a operare in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Cosa accaduta con l’idea di utilizzare la sede di Piazza Carafa lasciata vuota da Teateservizi, o di spostarli al Polo Tecnico, su cui è tuttora aperta un’interlocuzione con la Provincia e gli altri soggetti coinvolti per vagliare la tempestiva praticabilità anche di quella dislocazione”.

