Chieti, Sindaco e comandante Di Giovanni: “Chiederemo alla Prefettura l’installazione di un autovelox sull’arteria interessata dall’incidente

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale: Chieti, 9 giugno 2025 – “A fronte del drammatico incidente di ieri lungo la Statale 656, che ha comportato la morte di 4 persone per cause in corso di accertamento, il Comune, di concerto con la Polizia Locale, intervenuta dopo lo schianto, richiederà alla Prefettura il posizionamento di un autovelox lungo l’arteria”, annunciano il sindaco Diego Ferrara e la comandante della Polizia Locale Donatella Di Giovanni – aggiunge la nota pubblicata. “Agiremo al più presto – sottolineano sindaco e comandante – . Siamo certi del riscontro della Prefettura in termini di tempi e attenzione su una procedura delicata e complessa – viene evidenziato sul sito web. Dopo i fatti di ieri, arriva l’urgenza di passare ai fatti, metteremo così nero su bianco la richiesta affinché il Prefetto possa dare corso all’iter che porterà al decreto per lo spostamento dello strumento, in modo che la velocità dei veicoli possa essere calmierata e i trasgressori sanzionati come prevede la legge – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incidente è stato uno dei peggiori registrati in città, per questo siamo vicini alle comunità di Guardiagrele e Lettomanoppello paesi di origine delle quattro vittime – si apprende dalla nota stampa. A titolo di prevenzione avvieremo, inoltre, un monitoraggio sulla pericolosità delle strade cittadine, al fine di poter moderare la velocità sia con strumenti e sia con provvedimenti a tutela della pubblica incolumità degli automobilisti e delle utenze deboli della strada”.

