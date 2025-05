Chieti, Sindaco Ferrara e assessore Giammarino: “Mensa scolastica garantita fino al 30 giugno per la scuola dell’infanzia

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 14 maggio 2024 – “Il servizio mensa scolastica proseguirà fino al 30 giugno, garantendo la continuità alle sezioni della scuola dell’infanzia che resteranno operative oltre il termine dell’anno scolastico, al fine di dare risposte concrete alle istanze e alle esigenze delle famiglie a riguardo”, lo dichiarano il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino, dando notizia della prosecuzione del servizio, reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nonostante le ben note difficoltà legate al dissesto dell’Ente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “In un contesto economico complicato – proseguono – abbiamo ritenuto prioritario assicurare questo servizio essenziale per le famiglie, i bambini e il personale scolastico, trovando le risorse necessarie per garantirne la copertura – si apprende dal portale web ufficiale. È un risultato che vogliamo condividere anche con i nostri uffici, che hanno lavorato con grande impegno per raggiungere questo obiettivo e per rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Ricordiamo che sta arrivando a definizione la gara a cura dell’Areacom della Regione Abruzzo per l’individuazione del nuovo gestore del servizio mensa – viene evidenziato sul sito web. Confidiamo che le procedure possano concludersi positivamente entro la fine dell’anno scolastico, così da garantire la regolare ripresa del servizio a settembre, senza interruzioni e con tutte le garanzie di qualità, efficienza e continuità che il nostro sistema educativo merita”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it