Chieti, Sindaco Ferrara invita il Manager Palmieri in Comune

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Sindaco Diego Ferrara invita il nuovo Direttore generale della Asl a un incontro in Comune – si apprende dalla nota stampa. “Oggi ho ufficialmente invitato il nuovo manager della Asl, l’ingegner Mauro Palmieri presentato pubblicamente in queste ore a Pescara nella sede della Regione Abruzzo, a venire in Comune a Chieti per un primo incontro di conoscenza e cortesia – riferisce Ferrara – . Da sindaco e per il bene della sanità teatina, sono pronto ad attivare nuove sinergie a favore della comunità”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it