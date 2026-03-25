Chieti, Sindaco Ferrara su inaugurazione anno accademico al Marrucino: “Felice di veder realizzata una strategia che potenzia e rilancia l’azione dell’Ateneo e l’immagine di Chieti come Città Universitaria”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 25 marzo 2026 – Si è svolta questa mattina, per la prima volta al Teatro Marrucino, l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università d’Annunzio – Una scelta significativa, che nasce da una volontà forte dell’Ateneo, condivisa con l’Amministrazione comunale e che rappresenta un passo concreto verso una rinnovata sinergia per la rivitalizzazione del centro storico e per una presenza sempre più diffusa dell’Università nel tessuto cittadino – recita il testo pubblicato online. “Da sindaco sono felice che il nuovo anno accademico parta da uno dei luoghi più prestigiosi e rappresentativi della nostra città e che, contemporaneamente, che le proclamazioni dei neo laureati avvengano negli spazi di Palazzo de Mayo, oggi in gestione all’Ateneo – commenta il sindaco Diego Ferrara – . L’Università continua a rappresentare un presidio fondamentale per la crescita civile e democratica: non solo luogo di formazione, ma spazio di libertà, di pensiero critico e di confronto, capace di custodire e rinnovare i valori fondanti della nostra società. In un contesto internazionale complesso, in cui anche il ruolo delle istituzioni accademiche viene messo in discussione, nonostante il valore fondamentale della formazione e della cultura, è ancora più importante riaffermarne la funzione: essere luogo di conoscenza libera, inclusiva, aperta, capace di contribuire alla costruzione di una società più giusta e consapevole – Un presidio formidabile per il territorio, per questo l’evento di oggi e quelli che verranno, sono un segnale importante di ulteriore integrazione tra città e Università, nell’ottica di costruire nuove opportunità, rafforzare il legame con il territorio e guardare al futuro con responsabilità e fiducia – si apprende dal portale web ufficiale. Inaugurare un anno accademico, inoltre, significa ribadire con forza la laicità delle nostre istituzioni, la responsabilità del pensiero critico, la ricerca dell’etica della conoscenza – viene evidenziato sul sito web. Che questo anno accademico sia anche un anno di resistenza razionale, di difesa dei valori democratici, di costruzione di un futuro migliore attraverso la preparazione dei nostri figlie e figlie”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it