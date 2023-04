Chieti, Sindaco, presidente del consiglio e Giunta su pronunciamento della Corte dei Conti

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 20 aprile 2023 – “Leggeremo attentamente il pronunciamento di oggi della Corte dei Conti, all’udienza di stamane eravamo andati con la speranza di poter evitare alla città lo scenario peggiore, cosa a cui abbiamo lavorato in questi due anni e mezzo di Amministrazione, scegliendo la via del riequilibrio dell’Ente e non il dissesto”, il commento del Sindaco Diego Ferrara, del presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, della Giunta comunale – si apprende dalla nota stampa. “C’è amarezza, perché quando ci siamo candidati alla guida di Chieti sapevamo che non sarebbe stata una sfida facile, che ereditavamo un Comune con un’esposizione debitoria imponente, 78 milioni di euro lievitati di anno in anno, cifra che ha tolto alla città opere e servizi e che, peraltro, la Corte ha certificato negli atti che fanno parte dell’interlocuzione intercorsa con il Comune in queste settimane e che noi abbiamo contenuto, riducendola di quasi 10 milioni in appena un anno di attività sui conti – precisa la nota online. Il tentativo espresso dal piano di riequilibrio era non solo dovuto, ma necessario, per restituire a Chieti il respiro e la programmazione di cui aveva fortemente bisogno – riporta testualmente l’articolo online. Aspettiamo di conoscere nel dettaglio tecnico il pronunciamento della Corte, cosa che sarà possibile nei prossimi giorni con la pubblicazione delle motivazioni della sentenza e, con il supporto dei legali vaglieremo le possibilità e le iniziative da intraprendere – si apprende dalla nota stampa. Lo faremo con la consapevolezza dell’importanza di questo momento e la volontà di mettere in campo tutto il possibile e, al contempo, faremo un’operazione verità davanti alla città per raccontare il curriculum del deficit e dei debiti consolidati e da consolidare”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it