Chieti, Sindaco solidale al Comitato 10 febbraio, su oltraggio al monumento dedicato ai martiri delle foibe

Chieti, 29 marzo 2023 – “La memoria ha un valore universale, qualsiasi atto contro un monumento che ricorda il sacrificio di qualcuno o sia dedicato a un fatto che ha colpito la comunità e il Paese, è sempre esecrabile, quindi è chiara la nostra condanna per quanto accaduto al monumento dedicato alle Foibe a Chieti Scalo”, così il sindaco Diego Ferrara – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un brutto gesto, anche qualora l’episodio dovesse essere derubricato ad atto vandalico – rimarca il sindaco – per questo non possiamo che manifestare solidarietà al comitato 10 Febbraio che cura la memoria delle Foibe e, in sinergia con il Comune, gli eventi collegati e, dal canto istituzionale, invitare la comunità a un maggiore rispetto per monumenti pubblici e memoria storica e collettiva che appartengono a tutti”.

