Chieti, Sindaco su assegni di cura, rimborso libri e fondi per le associazioni di protezione civile

Comune di Chieti

Chieti, 9 agosto 2023 – “Siamo in attesa di prendere atto della composizione dell’Osl, Organo straordinario di liquidazione, composto dai commissari che saranno nominati con Decreto del Presidente della Repubblica e che si dovranno occupare della gestione della massa economico-finanziaria ante 2023. Pertanto, con gli uffici stiamo attivando una ricognizione puntuale delle erogazioni attese dalla comunità, relative ad assegni di cura, rimborso libri e rimborsi per le associazioni di protezione civile, da sottoporre in via prioritaria ai commissari perché si proceda con la dovuta tempestività alle relative liquidazioni”, così il sindaco Diego Ferrara – viene evidenziato sul sito web. “In attesa dell’insediamento dell’organo straordinario, l’attività di liquidazione relativa a obbligazioni e o contributi antecedenti il 31 dicembre 2022 è infatti sospesa, trattandosi di attività di competenza propria del suddetto organismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma non si tratta di contributi cancellati – riprende il sindaco – perché i fondi vincolati dell’annualità 2022 relativi al rimborso dei libri per le scuole secondarie di primo e secondo grado (anno scolastico 2021/22), agli assegni di cura (contributi incassati dalla Regione sempre nel 2022) e quelli a sostegno delle associazioni di protezione civile, pur essendo di competenza Osl, avranno una gestione separata dalla massa passiva generale e saranno liquidati direttamente dai commissari, in collaborazione con l’Ente – Per questa ragione agiremo confrontandoci direttamente con loro appena si insedieranno, perché le procedure siano concluse il prima possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Confidiamo di avere ascolto e riscontro rispetto a istanze che riguardano le famiglie, i soggetti deboli e sensibili per la loro condizione di disabilità e le associazioni che sono state e saranno il braccio operativo del Comune per le emergenze da gestire sul territorio, provvedimenti a vantaggio, dunque, delle persone che sono e saranno sempre il nostro primo riferimento”.

