Chieti, Sindaco su Levante: “Truffatori sempre più spregiudicati, plauso alle forze dell’ordine subito intervenute”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Chieti, 10 aprile 2025 – “Ciò che è accaduto nel quartiere di Levante indica bene la spregiudicatezza dei truffatori che da mesi sono all’opera anche nella nostra città e nei giorni scorsi hanno agito anche in altre zone di Chieti – così il sindaco Diego Ferrara a commento della sparatoria di stamane – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Voglio invitare la cittadinanza, specie le persone che vivono da sole – così il sindaco – , a non fare entrare in casa persone sconosciute, a non fidarsi di richieste di soldi per aiutare famigliari in difficoltà, di non dare credito a richieste telefoniche che non siano supportate da attività porta a porta del Comune o di associazioni affidabili – precisa la nota online. Anche per questa ragione abbiamo riattivato dei corsi gratuiti per la cittadinanza, insieme a delle associazioni e sotto l’egida della Prefettura – viene evidenziato sul sito web. Per difendersi, la segnalazione tempestiva alle forze dell’ordine è lo strumento più efficace e sicuro da parte dei cittadini, perché si affidano a chi ogni giorno si occupa della repressione dei reati – Voglio per questo ringraziare le forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento, sintomo che la città è ben presidiata”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it