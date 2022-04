Chieti, Sindaco su Teateservizi, il Comune nomina il liquidatore

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

5 aprile 2022 – Nella giornata di oggi il sindaco Diego Ferrara ha comunicato

all’Assemblea di Teateservizi la nomina del professionista Luca Di Iorio quale

liquidatore della società. Si tratta di una nomina importante per il Comune,

quale socio unico, perché finalmente apre una fase di verifica seria e concreta

delle possibilità reali di risanamento aziendale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Voglio

dare a Luca Di Iorio un ufficiale buon lavoro e il ringraziamento per l’impegno

che oggi lo vede alla guida della nostra partecipata – così il sindaco Diego Ferrara – Si tratta di un primo passo verso una

direzione che possiamo condividere, cosa che è stata difficile fino ad oggi e che

non ha reso possibile alcuna azione congiunta a tutela dei servizi assolti

dalla società e del suo personale, a cui ribadiamo la nostra vicinanza e

attenzione, mai mancata in questi mesi.

Ci

sono alcune cose che mi hanno sconcertato della seduta di oggi: l’astio da

parte dei vertici societari, che mi duole aver visto particolarmente attivi

solo nelle ultime settimane, da quando hanno deciso di puntare convintamente al

fallimento della società, senza considerare i risvolti che tale scelta potesse

avere per il Comune, per la città, per i lavoratori di Teateservizi – aggiunge la nota pubblicata. La mia

buona fede non mi ha fatto vedere che probabilmente in tutta questa situazione esiste

una strategia che viene da lontano, finalizzata a determinare il dissesto del

Comune, decretando la fine della Teateservizi – precisa il comunicato. Un obiettivo che di certo non ci

appartiene, ma che ho visto serpeggiare, nemmeno tanto velatamente, sui certi post

di Facebook, nei consigli arrivati dall’esterno durante le riunioni del Cda, nell’atteggiamento

e negli atti di chi avrebbe dovuto in passato vigilare e non lo ha fatto per

evitare questa situazione e oggi pretende di poter puntare il dito contro chi

governa ed è tutt’altro che assente, perché si è preso delle responsabilità

chiare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mi

ha stupito anche vedere due consiglieri comunali di minoranza presentarsi a un’assemblea

che pubblica non è, ma tanto delicata per la città, chiedendo di partecipare,

ben sapendo che non fosse possibile accedervi e ritardandone lo svolgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Un

cambio di passo pieno di inciampi, insomma e di complicazioni che la città

davvero non merita, ma che va impresso al più presto possibile, per evitare di

perdere altro tempo prezioso –

Grazie

al lavoro svolto da esperti professionisti, siamo riusciti a individuare una

strada che potrà garantire la continuità aziendale, nonostante le mancate

informazioni che il vecchio organo di amministrazione avrebbe dovuto rendere al

Comune e che invece non ha mai voluto condividere, fin qui.

Il

mio auspicio ora, da sindaco e da cittadino è che cominci davvero da qui un

percorso di chiarezza, siamo i primi a chiederlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le scelte che saranno

compiute contribuiranno al lavoro della Procura della repubblica di Chieti, con

la quale c’è la massima collaborazione, contemperando l’esigenza di evitare il

fallimento della partecipata e quindi il dissesto dell’Ente”.

