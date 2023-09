Chieti, Sinergia Comune Figh Pallamano, si lavora al potenziamento del palazzetto sede del Centro federale

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 20 settembre 2023 – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara con l’assessore allo Sport Manuel Pantalone ha ricevuto il Presidente nazionale FIGH pallamano Pasquale Loria – si apprende dal portale web ufficiale. Scopo dell’incontro il potenziamento dell’attività della struttura e della sinergia istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il Centro federale è una presenza importante per la nostra città, per questo cogliamo con interesse la sinergia che abbiamo attivato già da tre anni con la Federazione nazionale, con cui siamo lieti di lavorare per mettere in campo ulteriori interventi per efficientare ancora di più la struttura – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Oggi il nostro edificio ospita un centro federale in gestione alla FIGH Abruzzo per pallamano, calcio a 5, basket che sta facendo un lavoro ottimo e importante, facendo di Chieti un riferimento nazionale del settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Figh ha investito oltre 500.000 euro per la riqualificazione, elevando qualità e standard dei luoghi – aggiunge la nota pubblicata. Vogliamo andare oltre, l’obiettivo è ora quello di dotare la struttura di tutto ciò che serve per potenziarne la fruibilità. Com’è noto il Palazzetto è stato interamente riqualificato ed è ora pronto per l’ottenimento dell’art. 80 del TULPS per la fruibilità a pieno regime, cosa che non ha avuto per tanti anni e che nessuno ha chiesto prima dell’Amministrazione Ferrara – si apprende dal portale web ufficiale. Potenziando l’attuale autonomia idrica del Centro, si arriverà all’obiettivo richiesto dalla normativa per l’utilizzo al cento per cento della sua capienza – Non solo un potenziamento strutturale è quello a cui lavoreremo insieme, ma anche quello dell’attività sportiva di riferimento, con ulteriori eventi sportivi di grande impatto e valore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ci faremo inoltre da tramite nel dialogo fra struttura e territorio, per avvicinare questa realtà al tessuto economico e produttivo di Chieti, per agevolare la crescita del Centro”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it