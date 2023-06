Chieti, Sistema idrico, intesa storica per il servizio

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 13 giugno 2023 – Nella mattinata di oggi, a seguito di un’ingiunzione di riconsegna del depuratore del Buoncosiglio al Comune, proprietario dell’impianto, da parte del Consorzio, i due Enti si sono incontrati sul posto in presenza di Aca ed Ersi – precisa il comunicato. Il Comune si era opposto tramite il settore competente, in quanto la normativa vigente individua in ERSI e ACA gli unici soggetti preposti alla gestione delle reti e del servizio idrico integrato, pertanto non avrebbe potuto riprendersi l’impianto senza la presenza di tali enti per l’immediato passaggio – “Di fatto siamo riusciti in una missione che fino a oggi era stata impossibile o, comunque, era rimasta sospesa fra competenze e inerzia – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – Diamo atto del buon lavoro fatto dalla struttura tecnica del Comune, che oggi ha consentito la soluzione della futura gestione dell’impianto nella piena legittimità normativa, grazie anche al dialogo e al lavoro fatto in sinergia con il commissario consortile Mario Battaglia – L’impasse si è risolta con il passaggio contestuale del depuratore all’Aca, grazie anche a una riuscita sinergia istituzionale fra questa, Comune ed Ersi – Fino alla data odierna il depuratore in virtù di una convenzione datata, era stato lasciato in gestione al Consorzio invece che all’ACA, nonostante già nel 2015 il Consiglio comunale avesse provveduto a dare in concessione d’uso gratuito il Sistema idrico integrato all’Ente d’Ambito Ersi e nonostante pure, con verbale di consegna del 2017, avesse trasferito all’Aca la gestione di tutta l’infrastruttura, compresa quella dei depuratori e nelle more di pendenze che ACA e Consorzio avrebbero dovuto chiudere entro dicembre 2017. Questo passaggio accade oggi, grazie alla nostra Amministrazione e a un dialogo portato avanti sin dal primo giorno di mandato – riporta testualmente l’articolo online. Da questi presupposti è stata possibile l’attuazione di quanto deliberato nel 2015 con il definitivo verbale di presa d’atto della consegna in gestione del depuratore all’Aca e la contestuale consegna delle chiavi rimesse dal Consorzio di Bonifica – Per fare andare la struttura a regime dovrà seguire ora un breve periodo di affiancamento tra Consorzio e Aca per il definitivo subentro operativo e per la soluzione degli eventuali interventi di manutenzione – si apprende dalla nota stampa. Si vede finalmente la chiusura dei una vicenda annosa, con il ritorno alla normalità anche normativa delle competenze di gestione del sistema idrico integrato e la definizione delle problematiche che hanno accompagnato il contorto trasferimento del sistema idrico integrato dal Comune all’Ersi e quindi all’Aca”.

