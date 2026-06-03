Chieti, sold out per lo spettacolo di danza e circo “The Greatest Show” al Teatro Marrucino

Chieti – Sabato 6 giugno, il Teatro Marrucino si prepara ad ospitare un evento straordinario che fonde danza e circo in un’unica magica performance. Il saggio-spettacolo di fine anno della scuola di danza Asd Round up, intitolato “The Greatest Show”, ha riscosso un incredibile successo, con tutti i biglietti esauriti in soli 60 minuti.

L’evento, liberamente tratto dal famoso film “The Greatest Showman”, è stato ideato e diretto da Erika Morelli, che ha voluto creare un’opera totale che celebra la bellezza della diversità e l’unicità di ogni individuo.

Il presentatore Giacomo Rasetti guiderà il pubblico attraverso uno spettacolo che vedrà protagonisti gli allievi della scuola di danza, con la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione.

La serata sarà caratterizzata da performance multidisciplinari, tra cui la musica dal vivo interpretata da Giorgia Tieri, le acrobazie aeree di Nancy, la tradizione circense con i Trampolieri del Circo Tic, l’esibizione coreografica di flair bartending di Stefano Samuele e l’interpretazione di Gabriele Morelli nel ruolo della “Donna Barbuta”.

Il cuore dell’evento rimane la grande danza, curata da un team di professionisti composto da Jennifer Sprecacenere, Mirco Mascitelli, Chiara Tedeschi ed Elisa Fusco, insieme a Erika Morelli. A impreziosire ulteriormente la serata, ci sarà la partecipazione di Francesca Cecchini, docente della Round up, coreografa e assistente dei direttori artistici Giuliano e Veronica Peparini.

La Direttrice Artistica Erika Morelli ha dichiarato: “Centrare il secondo sold out consecutivo al nostro secondo anno di vita è un’emozione indescrivibile e una conferma meravigliosa. Con “The Greatest Show” volevamo alzare l’asticella e andare oltre il classico saggio: far dialogare la danza e il circo ci ha permesso di creare una vera e propria festa dello stupore. Questo secondo tutto esaurito è il regalo più bello per i nostri allievi e per tutto il team che ha lavorato senza sosta. Non vediamo l’ora di alzare il sipario”.

Lo spettacolo, che si terrà sabato 6 giugno alle ore 20:30 al Teatro Marrucino di Chieti, è completamente esaurito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Asd Round up al numero 3517019401.