Chieti Solidale, l’assemblea approva il bilancio

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 12 giugno 2023 – Si chiude con i conti a posto e una buona notizia l’assemblea odierna di Chieti solidale a cui il sindaco Diego Ferrara ha partecipato come rappresentante del socio di maggioranza – viene evidenziato sul sito web. “I conti della nostra partecipata sono a posto, il bilancio di Chieti Solidale ha chiuso con un utile più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e presto potremo procedere all’assunzione di 4-5 unità che impiegheremo nelle 3 farmacie comunali – buone notizie al termine dell’assemblea dal sindaco Diego Ferrara e dal presidente del Cda Pierluigi Balietti – La società predisporrà un avviso per attivare la procedura di assunzione, lo faremo in tempi brevi, con l’auspicio di assumere il personale già da settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di assunzioni in linea anche con il rafforzamento che stiamo portando avanti a favore delle nostre farmacie e che è testimoniato anche dai lavori di riqualificazione della farmacia 1 e che abbiamo avviato sulla farmacia 3 che presto sarà inaugurata nella sua nuova veste e potrà svilupparsi anche con nuovi servizi – precisa il comunicato. Si tratta di una logica che vale per tutto, la partecipata ha già un ruolo strategico per la comunità, avendo a che fare con servizi che riguardano le famiglie, la disabilità, l’assistenza alle persone, una gamma ampia e importante di servizi che con un bilancio positivo potrebbe essere anche allargata, cosa su cui ragioneremo, al fine di dare ulteriori risposte alla città”.

