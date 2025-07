Chieti solidale, ottimi risultati: utile semestrale, servizi in crescita e prospettive di investimento in crescita. L’amministrazione: “Traguardi a vantaggio della città e della comunità fragile”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 30 luglio 2025 – Si è tenuto stamane il Consiglio di Amministrazione di Chieti Solidale, la società partecipata del Comune di Chieti, per fare il punto sull’andamento gestionale al 30 giugno 2025. Un bilancio che conferma il buono stato di salute economico, finanziario e sociale della società, con risultati che consentiranno ulteriori investimenti in servizi alla persona – si apprende dal portale web ufficiale. I dati in sintesi: · Utile semestrale pari a 109.000 euro, nonostante l’aumento dei costi legati all’estensione dei servizi e al personale; · Crescita dei ricavi di 40.000 euro rispetto allo stesso periodo del 2024; · Incremento del 3% delle entrate delle farmacie comunali nei primi sei mesi dell’anno; · Aumento della liquidità in cassa, che permetterà di ipotizzare nuovi impieghi futuri – aggiunge la nota pubblicata. “Tali risultati si devono a una gestione oculata e responsabile, che ha permesso alla società di potenziare i servizi sociali e sanitari, mantenendo solidità economica anche in presenza di maggiori spese per il personale, oggi 127 dipendenti, di cui 20 farmacisti – così il sindaco Diego Ferrara – e per gli interventi sociali, in linea con le priorità del mandato amministrativo che vede proprio nel sociale un nostro punto di riferimento – Da sottolineare inoltre che Chieti Solidale ha sostenuto direttamente gli sgravi contributivi senza caricarli sul bilancio comunale, confermandosi così un modello virtuoso di gestione pubblica locale – si apprende dalla nota stampa. Con l’approvazione della relazione semestrale per il controllo analogo, si certifica la buona direzione intrapresa dalla governance della società, che oggi rappresenta un punto di riferimento nel panorama del welfare cittadino e una risorsa sempre più strategica per la crescita della città”.

