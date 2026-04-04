Chieti, Somma urgenza, pubblicato l’avviso per la short list di operatori economici

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 3 aprile 2026 – Pubblicato in amministrazione trasparente AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI (SHORT-LIST) DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DEGLI EVENTI EMERGENZIALI DI APRILE 2026 Data l’urgenza derivante dallo stato emergenziale, le ditte interessate dovranno far pervenire la propria “Istanza di iscrizione”, compilata sul modello allegato al presente avviso, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, unitamente a copia del documento d’identità valido – riporta testualmente l’articolo online. L’istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale dell’Ente: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it indicando nell’oggetto: “CANDIDATURA ELENCO DITTE SOMMA URGENZA – EMERGENZA APRILE 2026”. Non essendo previsto un termine perentorio di scadenza (Trattandosi di Elenco Aperto), per consentire una prima immediata operatività, si invitano le imprese a trasmettere le istanze con urgenza – si legge sul sito web ufficiale. L’avviso in allegato e nel link : clicca per leggerlo

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it