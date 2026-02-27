Chieti: Sorteggiati candidati e liste per le elezioni provinciali, ammessi Menna e Di Nardo, ordine sulle schede elettorali definito

L’ufficio elettorale della Provincia di Chieti ha reso noti i risultati del sorteggio per le elezioni provinciali, ammettendo entrambi i candidati alla presidenza insieme alle liste presentate.

Francesco Menna e Angelo Di Nardo sono gli aspiranti presidenti che hanno superato la selezione, mentre le liste degli aspiranti consiglieri sono state tutte accettate. Il sorteggio ha determinato che Angelo Di Nardo sarà posizionato prima di Francesco Menna sulle schede elettorali.

Inoltre, sono stati annunciati i numeri provvisori degli aventi diritto al voto, suddivisi in 5 fasce: 860 per i centri con popolazione fino a 3.000 abitanti, 156 per i centri da 3.000 a 5.000 abitanti, 65 per i centri da 5.000 a 10.000 abitanti, 85 per i centri da 10.000 a 30.000 abitanti e 83 per i centri da 30.000 a 100.000 abitanti, per un totale di 1.249 elettori.

Tuttavia, si sottolinea che questi dati sono provvisori e potrebbero subire variazioni fino alla data delle elezioni. Il numero definitivo degli aventi diritto al voto sarà comunicato il 14 marzo, un giorno prima del voto effettivo.

