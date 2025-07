Chieti sotto le Stelle: lunedì 21 luglio il grande concerto di Piero Mazzocchetti in Piazza San Giustino.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 19 luglio 2025 – Sarà il tenore abruzzese di fama internazionale Piero Mazzocchetti il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Chieti sotto le Stelle”, in programma lunedì 21 luglio alle ore 21.00 in Piazza San Giustino – Il concerto gratuito, dal titolo evocativo “That’s Amore”, rappresenta uno dei momenti di punta dell’intero cartellone estivo dell’Estate Teatina 2025, che ancora una volta coniuga qualità artistica e gratuità, portando spettacoli d’eccellenza nel cuore della città. “Con Piero Mazzocchetti celebriamo l’identità abruzzese, il talento e la bellezza della grande musica – dichiara l’assessore agli Eventi Paolo De Cesare –. Dopo l’apertura d’eccellenza con Fabrizio Bosso, il virtuosismo di Michele Di Toro e la voce potente di Antonella Bucci, ora ci prepariamo a un altro grande evento che porterà in piazza emozioni e pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Piero Mazzocchetti, tenore nato a Pescara nel 1978, è uno degli artisti abruzzesi più noti a livello internazionale – si apprende dalla nota stampa. Ha costruito la sua carriera tra Italia e Germania, dove ha ottenuto ampi consensi nei teatri e in televisione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua voce potente e la capacità di fondere lirica e musica leggera lo hanno reso un interprete unico, particolarmente apprezzato nel panorama del crossover musicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La notorietà al grande pubblico italiano è arrivata con il terzo posto al Festival di Sanremo 2007 nella categoria “Big”, con il brano Schiavo d’amore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mazzocchetti ha calcato palchi prestigiosi in Europa, America e Asia, rappresentando con orgoglio l’Abruzzo nel mondo – Chieti si conferma teatro a cielo aperto e luogo vivo di cultura e partecipazione – La rassegna “Chieti sotto le Stelle”, giunta alla quarta edizione e con la direzione artistica di Emanuele La Plebe, proseguirà fino a fine luglio, offrendo un programma di concerti gratuiti con artisti di primo piano e grande impatto – Un’occasione preziosa per vivere la città in estate e sostenere l’offerta culturale come motore di attrattività e comunità. Vi aspettiamo in Piazza San Giustino lunedì 21 luglio alle ore 21.00”.

