Chieti sotto scippo idrico: la lotta per recuperare le sorgenti della città e la sovranità dell’acqua

Cittadini di Chieti, oggi parliamo di un paradosso che grida vendetta. Siamo una città che raziona l’acqua, che chiude i rubinetti di notte, eppure siamo letteralmente seduti su un mare di acqua.

Chieti sta subendo l’ennesimo scippo anche sull’acqua. Non è solo un problema di tubi rotti: è un problema di sovranità idrica. Gran parte dell’acqua che scorre sotto i piedi dei cittadini di Chieti appartiene, per diritto e per storia, al Comune di Chieti e ai suoi abitanti. Nel XIX secolo, le famiglie nobili di Chieti fecero un gesto di civiltà donando al Comune le sorgenti situate nelle loro tenute, cedendo i diritti di captazione per garantire che la città non soffrisse mai la sete.

In un articolo approfondito, Cristiano Vignali mette in luce la situazione attuale delle fonti storiche di Chieti. La Sorgente di Boccaputola, la Fonte dei Canneti, la Fonte Grande, la Sorgente delle Nocelle e la Sorgente di Valle dell’Inferno sono solo alcune delle fonti d’acqua che un tempo garantivano autonomia ai quartieri collinari e oggi giacciono nell’incuria o sono state bypassate dai nuovi impianti.

Con l’entrata in vigore della Legge Galli nel 1994 e il passaggio della gestione degli acquedotti agli enti d’ambito, il Comune di Chieti ha perso il controllo delle sorgenti. Nonostante non sia stata alienata la proprietà delle fonti donate dai nobili, il Comune ha solo ceduto la gestione. Questo ha portato a trattare Chieti come un semplice cliente che deve elemosinare acqua anziché far valere i diritti di proprietà ottocenteschi.

La situazione che si è creata non è quindi dovuta a una siccità naturale, ma a una siccità politica e burocratica. Recuperare le sorgenti locali, ripristinare i cunicoli di drenaggio e far valere i diritti di proprietà ottocenteschi sono le uniche vie per garantire la sopravvivenza idrica della città.

Chieti ha bisogno di rivendicare la sua sovranità idrica e di pretendere che l’acqua torni ai teatini, come originariamente previsto.