mercoledì, Novembre 5, 2025
Attualità

Chieti, Sportelli attivi per i giovani della provincia di Chieti

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Chieti, in qualità di capofila e promotore del progetto “ChietiLab_Idee in Crescita – Insieme per l’Imprenditorialità”, comunica che sono attivi sul territorio gli sportelli di consulenza e accompagnamento dedicati ai giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nella provincia di Chieti, interessati a trasformare una semplice intuizione in un’impresa concreta, sostenibile e innovativa – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Incremento del Fondo per le Politiche Giovanili 2021, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura imprenditoriale giovanile, incentivare l’autoimprenditorialità e supportare le nuove generazioni in un percorso di crescita professionale attraverso strumenti operativi, formazione specialistica e supporto strategico – riporta testualmente l’articolo online. “ChietiLab rappresenta un’opportunità concreta per ideare, progettare e avviare Start UP, grazie a un percorso guidato da esperti del settore, articolato in momenti formativi, sessioni di mentoring personalizzato e servizi gratuiti di consulenza – specifica l’assessore alle Politiche Giovanili Manuel Pantalone – . I partecipanti potranno accedere a: sessioni di orientamento e laboratori tematici su competenze trasversali e settoriali; supporto alla redazione del business plan e alla pianificazione strategica; la Business Plan Competition, che premia le idee più promettenti e innovative, offrendo visibilità, riconoscimenti e potenziali opportunità di sviluppo – aggiunge testualmente l’articolo online. I servizi sono disponibili nell’HUB InformaGiovani del Comune di Chieti e agli sportelli attivati nei Comuni aderenti al progetto, situati all’interno dell’Ambito Distrettuale Sociale n.14 Altovastese, con capofila il Comune di Monteodorisio, e nei Comuni di Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Lama dei Peligni e Roccascalegna – viene evidenziato sul sito web. Il progetto è realizzato in partenariato con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, l’Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara, Dinamiche Inclusive APS, CNA Chieti, Confcommercio e Confartigianato Chieti – L’Aquila”. Per partecipare, è possibile compilare la domanda di adesione direttamente presso uno degli sportelli oppure scaricarla online al seguente link: https://agenziadisviluppo – net/chietilab/ Per info: Informagiovani Chieti, Via Spaventa n. 47, cell: 377.4609747

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

