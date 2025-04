Chieti, Sportello IMU e TARI operativo nella sede di ICA Tributi in via Quarantotti 28, nuovo orario

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Da lunedì 10 febbraio è diventato operativo nella sede dell’ICA Tributi Spa in via Quarantotti n. 28 uno sportello tributi dedicato a problematiche inerenti IMU e TARI e gli altri canoni fino all’anno 2022. Il servizio, nato per venire incontro alle istanze dei cittadini, seguirà i seguenti orari di apertura:a partire da lunedì 31 marzo lo sportello tributi segue il seguente orario:Martedì pomeriggio h. 15-17Venerdi mattina h. 09-12 Al fine di rendere la consultazione efficace ed efficiente sarà gestito un flusso di 20 persone al giorno – riporta testualmente l’articolo online. Per informazioni e istanze la referente è la dott.ssa Federica Di Muzio, contattabile via mail all’indirizzo dimuzio – f@icatributi.it

