Chieti, Sportello TARI aperto martedì e giovedì

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con la presente si comunica che ogni tipo di comunicazione all’Ente rispetto al pagamento e alle posizioni su IMU e TARI va indirizzata alle seguenti mail: TARI: gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. tari@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it IMU : gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. imu2024@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it LO SPORTELLO TARI È operativo due giorni a settimana dalle 9 alle 13 lo sportello dedicato alle utenze Tari 2023, 2024 e 2025, un front office attivato a fronte della presa in carico del servizio da parte del Comune, con l’ausilio della società Mercurio supporto riscossioni – precisa la nota online. Si potenziano così le possibilità di interagire con il Comune per avere informazioni o presentare istanze di rettifica degli importi del tributo – riporta testualmente l’articolo online. È possibile farlo: direttamente allo sportello Gestione TARI 2024 ubicato in Corso Marrucino 81 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13; telefonando al numero 0862/1960630 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13; inviando istanze alla mail gestione – tari@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it o alla PEC protocollo@pec.comune – chieti.it Si ricorda, inoltre che l’Amministrazione comunale ha stabilito per l’anno 2025, tre rate aventi scadenza: 40% – 31 Luglio 2025 30% – 30 Settembre 2025 30% – 5 Dicembre 2025 E che gli importi sono pagabili tramite F24 e gratuitamente anche nella modalità on line accedendo al link https://chieti.cassettotributario – it. Il servizio è gestito da Mercurio Supporto Riscossioni Srl. SCADENZA TARI Il 31 luglio era l’ultimo giorno utile per il pagamento della prima rata della Tari – aggiunge la nota pubblicata. Nel caso ci fossero stati ritardi nella consegna delle bollette, il pagamento potrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi dal ricevimento senza aggravio alcuno – aggiunge testualmente l’articolo online. Si fa presente che i bollettini sono disponibili nel cassetto tributario al seguente link: https://chieti.cassettotributario – it/ dove si può verificare la propria posizione e scaricare la documentazione necessaria – ULTERIORE SPORTELLO TRIBUTI Da lunedì 10 febbraio è diventato operativo nella sede dell’ICA Tributi Spa in via Quarantotti n. 28 uno sportello tributi Da lunedì 10 febbraio è diventato operativo nella sede dell’ICA Tributi Spa in via Quarantotti n. 28 dedicato a problematiche inerenti IMU e TARI e gli altri canoni fino all’anno 2022. Il servizio, nato per venire incontro alle istanze dei cittadini, seguirà i seguenti orari di apertura: Lunedì, mercoledì e venerdì sarà aperto dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Martedì e giovedì anche di pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Al fine di rendere la consultazione efficace ed efficiente sarà gestito un flusso di 20 persone al giorno – riporta testualmente l’articolo online. Per informazioni e istanze la referente è la dott.ssa Federica Di Muzio, contattabile via mail all’indirizzo dimuzio – riporta testualmente l’articolo online. f@icatributi.it

