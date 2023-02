Chieti, Sportello Unico per Edilizia online, da oggi entra in funzione

- Advertisement -

Il Comune di Chieti, in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, ha previsto l’attivazione di un portale web per consentire la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale via Internet che sarà che sarà operativa da oggi al seguente link: clicca per entrare La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online al seguente link: www.starch.it Si informano i professionisti e cittadini interessati, che il suo utilizzo sarà OBBLIGATORIO per tutti a partire dal 01/02/2023 per le seguenti pratiche/comunicazioni: CILA – Superbonus Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) Edilizia libera con obbligo di comunicazione (CIL) Permesso di costruire SCIA alternativa al Permesso di Costruire Segnalazione certificata di Agibilità Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Autorizzazioni paesaggistiche Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (Accertamento di compatibilità paesaggistica) Autorizzazione paesaggistica ordinaria Autorizzazione paesaggistica semplificata Comunicazione data di fine lavori Comunicazione data di inizio lavori Integrazione agibilità Integrazione pratiche edilizie Richiesta di proroga di fine lavori Richiesta di proroga di inizio lavori Voltura imprese Voltura operatori Voltura richiedente La documentazione presentata digitalmente attraverso il portale è l’unica ad avere validità. Per le NUOVE pratiche presentate a partire dalla data sopra richiamata, il cartaceo o la Posta Elettronica Certificata NON devono più essere presentati – precisa il comunicato. Le pratiche edilizie presentate prima del 01/02/2023 IN CARTACEO potranno terminare l’iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa, volture, etc.) con il medesimo formato della pratica originaria – viene evidenziato sul sito web. Invece le pratiche edilizie presentate prima del 01/02/2023 a mezzo PEC dovranno terminare l’iter (inizio lavori, fine lavori, documentazione integrativa, volture, etc.) secondo la nuova procedura sul portale SUE. N.B.: Le pratiche in Variante e le Agibilità di pratiche presentate in formato cartaceo/PEC, non sono la prosecuzione dell’iter della pratica originale, bensì nuove istanze da presentarsi secondo la nuova procedura sul portale SUE.

