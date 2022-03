Chieti, Stadio gratis per i campionati sportivi studenteschi di atletica leggera dal 4 maggio

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 25 marzo 2022 – Sì della Giunta alla concessione gratuita dello Stadio Angelini per la fase provinciale dei Campionati sportivi studenteschi di atletica leggera che si svolgeranno a Chieti il prossimo 4 maggio – recita il testo pubblicato online.

“Si tratta di una vera e propria sinergia organizzativa per una giusta causa– così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore a Sport e Politiche Giovanili, Manuel Pantalone – quella di promuovere l’attività sportiva nelle fasce che lo stop della pandemia ha toccato maggiormente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da qui la nostra risposta operativa alla macchina organizzativa di questo evento, con la concessione gratuita della pista di atletica dello Stadio Angelini – precisa la nota online. Stadio che è peraltro tornato nella piena fruibilità, avendo provveduto a ripristinare le reti idriche del settore ospiti che ne avevano limitato la capienza – si legge sul sito web ufficiale. Dunque sì allo svolgimento dei campionati e ripristino della piena capienza a partire dalla partita in casa che si giocherà mercoledì sul nostro manto erboso”.

