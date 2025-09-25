Chieti, Stadio “Guido Angelini”, ordinanza sindacale ridefinisce la nuova capienza dei settori per garantire sicurezza e regolarità degli eventi sportivi

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 24 settembre 2025 – Il Comune di Chieti ha emanato una nuova ordinanza relativa alla capienza dei settori dello stadio “Guido Angelini” in occasione delle manifestazioni sportive, confermando il limite massimo di 3.999 spettatori complessivi e aggiornando la distribuzione interna degli accessi per garantire i più alti standard di sicurezza e fruibilità dell’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ordinanza nel link: https://ww2.gazzettaamministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/ordinanze/2025/Pratica_1758639278628/ordinanza_n._278.pdf La nuova distribuzione della capienza è così definita: Settore Distinti: chiuso Settore Tribuna: 1.929 persone Settore Curva Ospiti: 350 persone Settore Curva Volpi: 1.720 persone “Con questa ordinanza aggiorniamo le disposizioni sull’agibilità e l’utilizzo dello stadio in linea con le indicazioni delle autorità competenti – così il sindaco Diego Ferrara – . La priorità resta quella di garantire la sicurezza del pubblico e degli operatori, assicurando al tempo stesso un regolare svolgimento degli eventi sportivi e un’accoglienza adeguata per tutti gli appassionati che partecipano alle gare”. “Si tratta di un provvedimento necessario per gestire al meglio i flussi di ingresso e uscita e per rendere l’esperienza allo stadio più sicura e ordinata – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . L’Amministrazione continua a lavorare per migliorare le condizioni dell’impianto e per sostenere le società sportive che lo utilizzano, con l’obiettivo di garantire uno spazio sempre più funzionale e accogliente per sportivi e tifosi – aggiunge la nota pubblicata. La decisione, presa sulla base delle valutazioni della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, tiene conto sia delle prescrizioni tecniche già espresse in passato sia dell’andamento medio delle presenze registrate negli ultimi anni”.

