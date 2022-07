Chieti, Staseta in piazza G.B. Vico omaggio a Frank Sinatra

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Stasera in piazza G.B. Vico alle ore

22.30 la rassegna Chieti sotto le stelle ospita Gianluca Guidi, con "The

Voice". L'artista sarà accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria, Claudio Colasazza

al pianoforte e Dario Rosciglione al contrabbasso in una serata tributo alla voce jazz più ammirata

in assoluto, quella di Frank Sinatra – Sarà un viaggio tra i migliori brani

dello swing e del jazz, immortalati da "THE BLUE EYES". Ingresso libero

Il primo incontro di Gianluca Guidi con

Sinatra nasce da un baratto. L'album live del concerto al Madison Square Garden

di New York del 1974 in cambio di un disco dei Ramones. Scatta da qui un vero e

proprio amore nei confronti di The Voice, che manterrà negli anni a dispetto

delle mode passeggere – Cantante, attore e regista, poliedrica figura, figlio

d'arte (di Lauretta Masiero e Johnny Dorelli): dal teatro alla musica jazz,

dalla radio alla televisione. "Fantasista milanese di romana adozione e di

borbonica indole", come ironicamente si autodefinisce, è uno di quei personaggi

dalla frizzante biografia. Nel 1989 e 1990 ha partecipato al Festival di

Sanremo, nella sezione Nuove proposte – Mentre in teatro esordisce nel 1992, nella

commedia musicale "Parole d'amore parole" con Nino Manfredi. Dal 1998 al 2000 è

Vernon Gersch in "Stanno suonando la nostra canzone", regia di Gigi Proietti,

raggiungendo le 280 repliche. Nel 2000 fonda la Salieri Entertainment, società

di produzione. E con Gigi Proietti co-produce "Taxi a due piazze", commedia di

Ray Cooney, diretta dallo stesso Proietti e in cui Guidi interpreta il

protagonista – Nel 2001 cura la regia e produce "Serial killer per signora" di

Douglas J. Cohen.

Dal 2002 al 2004 produce “Promesse

promesse”, la commedia di Neil Simon e Burt Bacharach, di cui cura la regia con

il padre. Nel 2002 calca le scene con un nuovo one-man-show "… e sottolineo

se!" con il Riccardo Biseo jazz trio. Mentre nel 2003 collabora alla produzione

di "Lennon & John" di Giancarlo Lucariello. Nel 2004 interpreta Paul Bratter

nella commedia di Neil Simon "A piedi nudi nel parco", di cui è produttore e

regista e per cui ha composto anche le musiche. Poi nell'estate 2005 al Globe

Theatre di Roma interpreta Joseph Surface nell’opera di R. B. Sheridan “Gossip

– A scuola di maldicenza”.

Suoi recenti grandi successi infine,

sono gli spettacoli teatrali “The Producers” (versione italiana del famoso

musical di Mel Brooks) insieme a Enzo Iacchetti, e “La resistibile ascesa di

Gianluca Guidi”. Spesso ospite al programma radiofonico “Viva Radio 2”,

condotto da Fiorello e Marco Baldini. È stato anche Padre Amatucci in "The

Young Pope", serie televisiva di successo creata e diretta da Paolo Sorrentino

Fonte: comune.chieti.it