Chieti, Strisce pedonali e segnaletica, lavori anche di notte

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 9 settembre 2023 – Lavori di segnaletica orizzontale in corso sul territorio cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Dal centro storico a Chieti Scalo, si sta provvedendo al consueto potenziamento della segnaletica esistente anche in occasione della riapertura delle scuole – “Le zone interessate dai lavori che vengono effettuati sia di giorno che col buio – annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – sono diverse e concentrate soprattutto dove sono presenti le scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La dittaThermade di Città Sant’Angelo sta operando con il coordinamento della Polizia Municipale, anche di notte, in modo da lavorare con tempi più stretti e in maggiore sicurezza, vista anche l’ampiezza del territorio previsto – I lavori sono partiti da via Arniense, piazza Garibaldi, dove ha sede la scuola “Porta S. Anna”, piazza Matteotti, via Papa Giovanni XXIII, viale Amendola, via Nicolini, via della Liberazione, via Brigata Maiella e Viale Europa, via Spatocco – riporta testualmente l’articolo online. Si proseguirà anche a Chieti Scalo, con il potenziamento di strisce pedonali, segnali di stop e tutta la segnaletica inerente pedoni e utenze deboli – precisa il comunicato. In questi giorni si stanno definendon anche i lavori pubblici inerenti la manutenzione delle scuole, condivisi con le dirigenti e previsti per accogliere i ragazzi per il nuovo inizio dell’anno scolastico”.

