Chieti, successo al femminile per la Lega alle elezioni: le candidate più votate conquistano il Consiglio Comunale

Il risultato delle elezioni amministrative a Chieti del 24 e 25 maggio ha visto la Lega primeggiare con un risultato in “rosa”. Dopo Liberato Aceto, candidato più votato assoluto con 612 preferenze, sono state le donne ad occupare le posizioni di vertice nella graduatoria.

Con l’integrazione dei dati delle sezioni mancanti, il partito ha ottenuto il 10,96% dei voti di lista e un totale di 2.714 preferenze, dimostrando un forte consenso nei confronti delle candidate. In testa alle preferenze troviamo Anna Lisa Bucci con 255 voti, seguita da Paola Di Pietrantonio con 224 voti, Emma Letta con 201 preferenze e Giusy Laselva con 191 voti.

Il segretario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci, ha sottolineato che il risultato ottenuto dalle candidate rappresenta un motivo di grande soddisfazione. “La Lega dimostra di avere una classe dirigente femminile preparata, credibile e molto presente sul territorio”, ha dichiarato. “Le nostre candidate hanno saputo costruire un rapporto diretto con gli elettori, dimostrando competenza, impegno e un forte radicamento nella comunità locale. Un segnale importante che conferma la qualità delle persone che rappresentano il partito e la fiducia che i cittadini ripongono in loro”.

In caso di vittoria del candidato sindaco del centrodestra Cristiano Sicari, ben quattro delle candidate potranno sedere nel Consiglio comunale, garantendo una presenza significativa delle donne nella politica locale.