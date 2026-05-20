Chieti, Supercinema ed ex Eden, oggi la riconsegna alla città. Completato il percorso di ristrutturazione e messa a norma della sala cinematografica cittadina, open day sui lavori della struttura di via De Lollis in via di definizione.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 20 maggio 2026 – Finiti i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Supercinema le cui porte si sono riaperte questa mattina a conclusione di un importante recupero dal Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio è stata la volta di quelle di un’altra struttura iconica della città, l’ex Eden, attraverso una sorta di anteprima sui lavori di recupero, che si stanno definendo, restituendo un altro spazio storico aggregativo e cinematografico alla città. Si tratta di interventi, finanziati nell’ambito del PNRR. Per il Supercinema i lavori, per l’ammontare di circa 750.000 euro hanno riguardato il rifacimento del palcoscenico, il recupero e la rifunzionalizzazione del Supercinema, con opere finalizzate all’adeguamento normativo e strutturale dell’edificio – riporta testualmente l’articolo online. I lavori hanno interessato anche il superamento di criticità storiche legate agli impianti tecnologici, alla climatizzazione, alle infiltrazioni dalle coperture, ai distacchi di intonaci e alla vetustà delle dotazioni sceniche e dei sistemi di videoproiezione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’adeguamento ha inoltre consentito il percorso per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, precedentemente precluso da limiti tecnici e strutturali – aggiunge la nota pubblicata. Per l’ex Eden, la struttura è parte integrante di un intervento di rigenerazione che comprende anche di Palazzo Massangioli finanziato con 4,3 milioni di fondi PNRR. Nello specifico il cinema Eden restituirà spazi moderni e anche espositivi mettendoli al servizio dell’arte e della città. “Lieti di rivedere questa struttura rinata e pronta a ospitare di nuovo la città, un giorno atteso che è l’inizio della nuova vita del Supercinema di Chieti – così il sindaco Diego Ferrara con gli assessori Paolo De Cesare e Stefano Rispoli – . I lavori hanno avuto come obiettivo il ripristino della piena funzionalità della struttura, preservandone al contempo il valore identitario e il ruolo culturale all’interno della città, quale spazio storico dedicato alla fruizione artistica e agli eventi pubblici – precisa il comunicato. Un elemento centrale del percorso è stato il costante confronto tecnico e autorizzativo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e i Vigili del Fuoco, che ha accompagnato le fasi progettuali ed esecutive, garantendo la tutela dei caratteri storici dell’edificio e la compatibilità degli interventi con il valore architettonico e urbano del complesso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Supercinema torna così alla città di Chieti come spazio rigenerato, con l’obiettivo di restituire piena accessibilità e nuova continuità d’uso a una delle strutture simboliche del tessuto culturale cittadino – recita il testo pubblicato online. Per quanto riguarda l’Eden, abbiamo voluto promuovere un’anteprima dell’opera, il piano superiore è di fatto terminato ed è stato mostrato alla città che è particolarmente legata a questa struttura, anch’essa vecchio cinema e luogo di aggregazione sociale e popolare viva nel ricordo dei teatini – aggiunge la nota pubblicata. L’Eden rinascerà con una sala convegni e spazi espositivi che potranno accogliere il patrimonio di opere contemporanee che custodiamo, oggi esposto in una sezione del Barbella, in modo da valorizzare la collezione Paglione e dare spazio agli artisti emergenti – Una riqualificazione importantissima perché darà slancio alla nostra città”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it