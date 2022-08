Chieti, Tari, dal 22 agosto sarà possibile richiedere le agevolazioni Tari per utenze domestiche e non domestiche.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti 12 agosto 2022 – Sì della Giunta a

sensibili riduzioni tariffarie Tari per oltre un milione di euro, a beneficio

di famiglie, imprese e liberi professionisti – precisa il comunicato. L’avviso per richiederle sarà pubblicato

da subito con la delibera sul sito comunale, gli uffici saranno in grado di

recepire le domande dal 22 agosto sia via mail che attraverso l’app Smart.Pa – si apprende dal portale web ufficiale.

Si tratta di un beneficio reso possibile dai contributi statali per l’emergenza

Covid-19 che sotto forma di sgravio andranno a beneficio delle utenze

domestiche per il 60 per cento e per il 40 a vantaggio delle non domestiche – si apprende dalla nota stampa.

1.

Per

le utenze domestiche è prevista: una riduzione

tariffaria della quota variabile della TARI per ISEE fino a 15.000 euro da

applicare ad una sola utenza domestica per nucleo familiare residente nel

Comune di Chieti adibita ad abitazione principale;

2.

Per le

utenze

non domestiche è prevista una riduzione tariffaria della quota

variabile da determinarsi a favore di tutti i soggetti che svolgono attività

d’impresa, arte o professione titolari di partita iva che, alla data di

presentazione della domanda di ammissione, svolgono attività economica

attraverso la propria sede (domicilio fiscale) oppure un’unità operativa (unità

locale) ubicata nel territorio del Comune di Chieti (CH) con i

seguenti requisiti:

–

essere

regolarmente costituiti e iscritte al Registro Imprese o all’Albo della propria

categoria oppure sono titolari di partita IVA riferita all’attività di lavoro

autonomo svolta e risultino attivi al momento della presentazione della domanda

ai sensi del precedente punto;

–

rientrare

nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid-19 ma con riduzione

della propria attività e i propri ricavi in relazione al Covid-19 dandone

specifica motivazione;

–

non

trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggetti a

procedure di fallimento o di concordato preventivo alla data di presentazione

della domanda;

–

non possedere redditi superiori a 10

milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, e di aver subito una riduzione del

fatturato medio mensile e dei corrispettivi del periodo d’imposta 2021 di

almeno il 27 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei

corrispettivi del periodo d’imposta 2019;

Le domande dovranno pervenire entro il 26 settembre 2022 per

l’istruttoria della Società Teateservizi: amezzo

mail all’indirizzo: agevolazionetari2022@teateservizi.it;

tramite App “smart.pa” del Comune di Chieti scaricabile da Playstore per

Android e da App store per I-Phone (tutorial qui: https://www.youtube – com/watch?v=qdZJi-GlPU8

).

“Ora più che mai è necessario che ci sia una

risposta forte da parte della comunità avente diritto, a fronte pure dell’inflazione

che ha portato il carovita a livelli elevati – introduce il sindaco Diego Ferrara – Il bando sarà online

con la delibera, le domande potranno essere mandate fra qualche giorno, in modo

che gli uffici siano pronti a curare le pratiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Speriamo di esaurire tutti i

fondi a disposizione, questo è il nostro auspicio: che la gente risponda all’avviso,

chieda e ottenga i benefici – precisa la nota online. Riconfermato il principio che abbiamo stabilito già

lo scorso anno di raggiungere le fasce più deboli della nostra città, quelle

che vivono difficoltà temporanee e quelle economiche più provate dal covid per i

ripetuti stop che il virus ha imposto”.

“Abbiamo ragionato e lavorato insieme,

condividendo ogni passo con le associazioni di categoria di cui abbiamo accolto

le istanze già un anno fa – illustra l’assessore all’Ambiente e Transizione

ecologica Chiara Zappalorto – questi

fondi ci consentono di sostenere un’ampia fascia di popolazione, perché abbiamo

deciso di rivolgerli alle famiglie con redditi Isee fino a 15.000 euro e a imprese

e professionisti che nel periodo più nero della pandemia hanno avuto perdite

economiche certificabili – La nostra premura è raggiungere più cittadini

possibile e dunque l’appello è quello di rispondere all’avviso che sarà

pubblicato con la delibera – viene evidenziato sul sito web. Fatelo dal 22 in poi in modo da rendere pienamente

operativi gli uffici – aggiunge la nota pubblicata. Sarà comunque nostra premura supportare la cittadinanza,

affinché il maggior numero di persone possa rientrare in questa misura e si

possano utilizzare tutte le risorse disponibili allo scopo”.

“La somma deriva dai trasferimenti statali legati

alla situazione dettata dalla pandemia, che non creano una variazione di

tariffa, ma un’agevolazione che subentra successivamente al calcolo – spiegano dice

l’assessore ai Tributi Tiziana Della

Penna e l’assessore alle Attività

Produttive Paolo De Cesare – Puntiamo

a rendere più inclusiva possibile la misura, gli sconti sono per ISEE sotto i

15.000 euro, quindi riguardano la gran parte dell’utenza non domestica, ma è

largo il perimetro di attuazione anche per le imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sappiamo che le

difficoltà legate alla ripresa sono elevate, quindi questo sostegno diventa

importante, lo è maggiormente da parte dell’Amministrazione che vuole sostenere

comunità e comparto economico per rendere Chieti un luogo dove ricominciare sia

possibile e si possa andare oltre lo stop e i danni causati dal covid al settore

imprenditoriale e produttivo, tornando a un ritmo capace di creare nuovo sviluppo”.

