Chieti, TARI e IMU, le comunicazioni vanno inoltrate via pec, mail o attraverso il protocollo.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 19 giugno 2024 – Procede il processo di reinternalizzazione del servizio di riscossione della Tari – È di qualche giorno fa la determina dirigenziale del IV settore, servizio ragioneria che individua nella ditta Mercurio Riscossioni Srl il supporto necessario all’Ente per la riscossione della TARI. Nel frattempo l’Ente fa sapere che tutte le comunicazioni inerenti IMU e TARI relative a denunce iniziali, variazioni e cessazioni vanno, allo stato attuale, indirizzate al Comune attraverso la mail certificata: protocollo@pec.comune – chieti.it oppure dovranno essere consegnate a mano nella sede centrale del Comune, in Corso Marrucino 81, allo sportello protocollo, ubicato a piano terra – Per la TARI è inoltre disponibile anche la seguente mail: gestione – tari2024@comune – si apprende dalla nota stampa. chieti.it . “A brevissimo, questione di ore, arriverà in giunta la delibera con la determinazione delle tariffe, passaggio per cui il Governo ha prorogato il termine a fine giugno – così il sindaco Diego Ferrara – . Grazie al lavoro dei settori stiamo procedendo a tempi serrati, per arrivare al più presto all’emissione dei ruoli – aggiunge la nota pubblicata. Un passo dopo l’altro, il Comune dovrà rimettere a regime il servizio, prima svolto attraverso la partecipata oggi fallita di Teateservizi – precisa il comunicato. Il tutto nelle more dell’appalto che definirà il nuovo gestore del servizio per il futuro – recita il testo pubblicato online. La nostra priorità è portare linfa al Comune per accelerare il risanamento e per mettere l’utenza cittadina in condizione di adempiere alle proprie incombenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di una situazione complessa, ma che stiamo affrontando, come abbiamo fatto con cimiteri e parcheggi, quando sono tornati in carico al Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altra questione riguarda il personale, gli ex di Teateservizi, argomenti su cui ci confronteremo a breve con i sindacati”.

