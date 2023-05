Chieti, TARI e IMU via libera dal Consiglio

- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 31 maggio 2023 – Nel pomeriggio di oggi il Consiglio ha dato il via libera a TARI e IMU, le delibere sono passate con i voti della maggioranza, dopo l’approvazione della Commissione consiliare competente, stamattina – si legge sul sito web ufficiale. “L’Imu resta invariata, le tariffe restano quelle del 2022 recependo le modifiche che sono previste per legge, per la Tari la situazione cambia, ma di poco e in misura contenuta, perché la determinazione risente della situazione dell’Ente, oggi in predissesto e a fronte della pronuncia della Corte dei Conti avviato verso il dissesto – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori ad Ambiente e Finanze Chiara Zappalorto e Tiziana Della Penna – abbiamo dovuto revisionare gli importi, seguendo il principio inderogabile che i costi del servizio devono essere per legge coperti al cento per cento dagli introiti dell’utenza domestica e non domestica – si legge sul sito web ufficiale. Ma non c’è alcuna stangata, perché abbiamo contenuto le modifiche entro l’8 per cento sia per le utenze private, sia per quelle delle attività, una scelta che abbiamo fatto proprio per venire incontro alle difficoltà di tutti – aggiunge la nota pubblicata. Il nostro obiettivo era quello di andare verso un ridimensionamento della Tari, viste anche le percentuali raggiunte dalla raccolta differenziata, ma non è stato possibile a causa della situazione finanziaria del Comune che abbiamo cercato di affrontare con il piano di riequilibrio – Le nuove percentuali tutelano sia l’Ente e sia l’utenza, perché pur consentendo incassi maggiori, incide di poco sul costo complessivo, ma se ci saranno strumenti governativi che consentiranno nuovi sgravi, saremo pronti a recepirli e a erogarli agli aventi diritto”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it