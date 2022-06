Chieti, Tari, IMU e Canone unico, sì del Consiglio approva.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

1° giugno 2022 – La seduta di ieri del Consiglio comunale ha approvato diversi

provvedimenti importanti, dalla Tari, all’IMU e al regolamento del canone unico – riporta testualmente l’articolo online.

A fronte dell’approvazione l’Amministrazione sta predisponendo quanto serve per

poter chiedere sconti sulla tassa dei rifiuti e per rendere subito operative

novità e benefici per famiglie e imprese per le altre misure approvate in aula – si apprende dal portale web ufficiale.

- Pubblicità -

“Approvata

la Tari, abbiamo subito messo al lavoro gli uffici per rendere il più

estesa possibile la possibilità di avere sconti, sia per le utenze domestiche,

che per quelle non domestiche e dunque per le categorie di riferimento –

spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Finanze Tiziana

Della Penna – È stato indispensabile approvare le tariffe ieri, al fine di

non fare scattare ulteriori aumenti che sarebbero collegati all’approvazione in

ritardo, anche se il governo ha disposto una proroga del termine differendolo a

fine giugno – Lo abbiamo fatto applicando i coefficienti stabiliti dall’Arera,

autorità di regolazione per i servizi inerenti rifiuti, energia ed acqua che,

in esecuzione delle disposizioni governative ha predisposto la base di calcolo

e e in linea con il piano di riequilibrio economico e finanziario del Comune – Il

valore complessivo della Tari 2022 è pari a circa 11,5 milioni di euro, di cui

il 59 per cento circa riguarda le utenze domestiche (circa 7 milioni di euro) e

circa il 42 per cento per utenze non domestiche (per circa 4.6 milioni di

euro). Per quanto riguarda l’IMU, vengono confermate le aliquote del

2021, uniche variazioni quelle apportate dalla legge di bilancio 2022. Due le

novità previste dalla legge: la riduzione al 37,5 per cento a vantaggio dei

pensionati residenti all’estero che posseggono un’unica abitazione sul

territorio italiano e che godono di pensione; l’altra definizione

dell’abitazione principale per cui i coniugi devono decidere su quale immobile riconoscere

l’esenzione; nonché l’esenzione per il 2022 del tributo sui fabbricati della

categoria D3, destinati a spettacoli, cinema, teatri e concerti – aggiunge la nota pubblicata. Sul canone

unico, invece, ci sono alcune variazioni del regolamento a vantaggio di specifiche

categorie di utenti e una disciplina più rigorosa per le trasgressioni, al fine

di porre un freno al fenomeno dell’abusivismo”.

“Abbiamo

a disposizione oltre un milione di euro di sconti, la cui applicabilità, com’è

accaduto lo scorso anno, dipenderà sia dall’ISEE delle famiglie-utenti, sia dal

minor reddito degli operatori economici, attività d’impresa e professionisti a

causa della pandemia, ma stiamo valutando interventi mirati – dichiara

l’assessore ai Rifiuti Chiara Zappalorto – Gli aggiustamenti approvati

riguardano per lo più le utenze non domestiche e, soprattutto, stiamo cercando

di compensarli attraverso l’utilizzo del fondone governativo destinato proprio

a sgravi e agevolazioni per la pandemia – I primi termini per il pagamento del

20 per cento del dovuto sono il 30 giugno e il 31 luglio; il conguaglio potrà

essere versato in tre rate entro il 31 ottobre, il 30 novembre e il 10 dicembre

2022. Con Teateservizi stiamo predisponendo una comunicazione dei modelli di

pagamento che conterrà tutte le informazioni su tariffe e scadenze e anche un

invito a richiedere gli sgravi, per chi rientrerà nelle categorie che ne

avranno diritto – recita il testo pubblicato online. Moltissimi cittadini potranno essere esentati o pagare importi

sensibilmente inferiori, così anche le imprese, per le quali stiamo studiando

interventi mirati su quelle che dovranno affrontare gli aggiustamenti delle

tariffe, se il fondone potrà essere utilizzato a tal fine, sicuramente li

applicheremo per compensare gli importi – A fronte delle tariffe va riscontrato

un ulteriore aumento della differenziata, che vede Chieti ormai oltre il 72 per

cento della raccolta, così dal raffronto fra 2021 e 2020, quando la percentuale

raggiunta era il 64%. Significa che la città sta agendo bene e che il ciclo di

gestione ci rende sostenibili”.

“Sul

canone unico abbiamo portato avanti un lavoro importante per fare in modo che

ci fosse un concreto risparmio per le attività commerciali sulle occupazioni di

suolo pubblico temporanee oltre 30 giorni – illustrano gli assessori alle Attività

produttive e al Commercio Paolo De Cesare e Manuel Pantalone – È

infatti previsto uno sconto del 25 per cento che consentirà sia una ripresa del

tessuto economico, sia farà da stimolo a nuove occupazioni – aggiunge la nota pubblicata. Parliamo di misure

che andranno a vantaggio di ristoratori ed esercenti, ma anche di imprese

titolari di cantieri, che potranno fruire degli sconti per l’utilizzo dello spazio

pubblico specie in linea con le tante riqualificazioni arrivate con i bonus

governativi per le facciate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie ai provvedimenti votati, gli spazi saranno

utilizzati in modo razionale e l’Ente avrà introiti per il loro migliore utilizzo,

da poterli utilizzare per la gestione del territorio e le manutenzioni”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it