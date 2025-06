Chieti, TARI, via libera dal Consiglio.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 25 giugno 2025 – Via libera del Consiglio comunale sul nuovo regolamento e sulle nuove tariffe della TARI. In attesa dei ruoli, si ricorda che tutte le comunicazioni inerenti la TARI e le informazioni potranno essere prese allo sportello ubicato a piano terra della sede comunale di Corso Marrucino – recita il testo pubblicato online. Per la TARI è inoltre disponibile anche la seguente mail: gestione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. tari2024@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it o alla pec del Comune inviando istanze alla mail gestione – recita la nota online sul portale web ufficiale. tari2024@comune – chieti.it o alla PEC protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. chieti.it. Per le scadenze: il 40 per cento del tributo dovrà essere pagato entro il 31 luglio; il 30% entro il 30 settembre e il restante 30% entro il 5 dicembre; mentre la rata unica è fissata a settembre, il 30. “Continua il cammino virtuoso del Comune attraverso l’attività della riscossione della TARI, funzione di vitale importanza per le casse dell’Ente in dissesto e per il lavoro di risanamento attivato dalla nostra Amministrazione – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori ad Ambiente e Finanze Chiara Zappalorto e Tiziana Della Penna – . Quasi del tutto invariate le tariffe, oltre all’aumento di 6 euro deciso dal Governo nazionale per sostenere gli utenti con ISEE bassi a titolo di Bonus, gli importi variano di poco per i contribuenti: sono quelli pari agli aggiustamenti Istat, ossia allo 0,5 per cento per le utenze domestiche, con una tutela speciale per le famiglie; non si andrà oltre il 3 per cento, invece, per le utenze non domestiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa la griglia, ma tante sono anche le situazioni particolari di cui si terrà conto: ad esempio i nuclei composti da una sola persona su cui si inciderà poco di più rispetto ai nuclei famigliari con più componenti, nonché i benefici che cominceranno a diventare visibili grazie anche all’elevato livello percentuale raggiunto dalla differenziata, in continua crescita – si legge sul sito web ufficiale. Ottimo il flusso della riscossione che con l’affidamento del servizio ha di fatto riattivato e reso produttivo un canale che abbiamo riportato a regime, cosa per cui ringraziamo la ragioneria e chi gestisce il servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’auspicio resta comunque quello di andare verso una diminuzione della TARI. Esce perfezionato il regolamento che stabilisce le nuove date per la contribuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringraziamo la cittadinanza che sta collaborando in modo fattivo e positivo, aiutando gli uffici nella ricostruzione delle posizioni storiche, aggiornando le posizioni contributive e mettendosi in regola con i pagamenti, come attesta il flusso continuo di persone che frequentano gli sportelli dedicati e alle quali si sta cercando di dare supporto e ascolto alla comunità interessata dal tributo”.

