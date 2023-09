Chieti, Tavoletta e D’Urbano in Comune. Presto un evento per celebrare l’eccellenza sportiva teatina.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 5 settembre 2023 – Sono stati ricevuti stamane in Comune i due atleti teatini Lucio Tavoletta e Alessandro Bruno D’Urbano, campione del mondo di judo categoria al limite dei 73 kg il primo e medaglia d’argento degli 81 kg il secondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il sindaco con l’assessorato allo Sport conferirà loro una targa simbolica – si apprende dal portale web ufficiale. A riceverli il sindaco Diego Ferrara con l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma per gli sportivi di eccellenza è in cantiere un grande evento per dare a tutti un simbolico ringraziamento da parte della città. “Siamo stati davvero lieti di stringere la mano a questi due campioni del judo – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – perché le emozioni che ci hanno fatto vivere sono tante e grandi e quindi la targa è una piccola cosa rispetto al ringraziamento per portare in tutto il mondo i colori della nostra città. Sono un esempio per tutti, ma anche un vettore della nostra storia e della nostra tenacia che li ha portati ad essere campioni, nelle proprie discipline, ai livelli più alti – precisa la nota online. Una tempra animata non solo dalla passione per lo sport e la disciplina, ma anche dalla presenza della famiglia biologica e di quella sportiva, un abbraccio che sostiene le sfide più dure e a cui è bello tornare, specie quando, come in questo caso, si riportano primati e medaglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Coinvolgeremo ancora questi ragazzi nella vita sportiva della città che speriamo si animi al più presto con il riconoscimento di Città europea dello Sport per il 2025, ma li coinvolgeremo tutti con un’iniziativa che lanceremo a breve a cura della presidenza del Consiglio comunale”. “Chieti è una città in cui lo sport è di casa, lo dimostrano i campioni di ieri e di domani, eccellenze che riuniremo perché raccontino storia e sfide alla città – annuncia il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – Come Ufficio di presidenza stiamo lavorando a un grande evento capace di mettere insieme tutti gli atleti teatini che si sono distinti – Sono tanti, dal ciclismo, alla pallacanestro, dal judo, al motocross, al tennis, all’atletica, ippica, nessuna disciplina manca, per questo, compatibilmente con i loro impegni, li riuniremo in città perché arrivi a loro il nostro ringraziamento e incoraggiamento per le sfide presenti e future”.

