Chieti, Teate On Air, la web radio di Chieti

Teate On Air è la radio via web nata a

Chieti. Pensata nel periodo del lockdown, con le scuole chiuse per l'emergenza

COVID-19, le piazze e le strade vietate, i locali costretti alla serrata, ecco

che torna protagonista la radio per accorciare la distanza tra i ragazzi.

Il primo mezzo di comunicazione di massa

ripensato nell’era dei social network, diventa mezzo con la vocazione di

comunicare con e tra i giovani, questa è stata l’idea dell’Associazione Erga Omnes

(fiore all’occhiello delle politiche sociali e giovanili del territorio) e

dell’Informagiovani di Chieti, che hanno realizzato il progetto, assieme agli

assessori comunali all’innovazione sociale ed alle politiche giovanili,

presentato a giugno 2020 in risposta all’avviso pubblico “Abruzzo Giovani

2019”, attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili.

Una stanza dell’ex-centro sociale di San

Martino a Chieti Scalo è diventata uno studio radiofonico, da qui si parla di

musica, attualità, protagonismo giovanile, opportunità formativa e lavorative,

il tutto visto con gli occhi dei giovani che sono i principali protagonisti.

L’obiettivo è quello di coinvolgere i

giovani e creare uno spazio di aggregazione, la nostra web radio diventa un

mezzo di comunicazione leggero e fruibile, che offre la possibilità di dare

voce anche alle problematiche del territorio –

È possibile ascoltare la musica in

È possibile ascoltare la musica in diretta e seguire il "Palinsesto" settimanale.

La sezione “Programmi” offre una grande

La sezione "Programmi" offre una grande varietà di contenuti audio da ascoltare in qualsiasi momento.

Oltre agli speaker, che gestiscono i

vari podcast presenti, è bene evidenziare il lavoro che c’è dietro tutta la

programmazione: editing, regia, grafica, comunicazione e altro ancora. Sono

attività essenziali per creare un servizio di buona qualità, gestito da

volontari che con grande impegno si sono autoformati con passione ed impegno

costante.

Se vi

interessa contribuire al progetto della radio inviate una mail

all’indirizzo info@radioteateonair.it

Inoltre,

nella sezione “Sostienici” del sito,

potete lasciare una donazione, anche minima, un gesto simbolico, per supportare

il progetto.

Puoi

ascoltare Teate On Air sul sito: www.radioteateonair.it



