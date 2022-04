Chieti, Teateservizi l’udienza slitta al 28 giugno

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 14

aprile 2022 – È stata rinviata al 28 giugno l’udienza in Tribunale sull’istanza

fallimentare della Procura sulla società partecipata del Comune Teateservizi.

“Si tratta

di un rinvio che ci darà più tempo – così il sindaco Diego Ferrara – in questo periodo ci confronteremo con il liquidatore, dando la nostra

massima disponibilità a lavorare a un percorso alternativo al fallimento – recita il testo pubblicato online. Come Amministrazione

stiamo da mesi mettendo in campo energie e sacrifici per arrivare a una

soluzione che assicuri i servizi assolti dalla società, i posti di lavoro del

personale dipendente e l’equilibrio dell’Ente comunale”.

