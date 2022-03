Chieti, Teateservizi, nominato il nuovo amministratore unico, è Pierluigi Balietti.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 11 marzo 2022 – Nel pomeriggio di oggi, il

sindaco Diego Ferrara ha nominato il nuovo amministratore unico della società

Teateservizi – aggiunge la nota pubblicata. Dopo aver esaminato i curriculum dei professionisti che hanno

aderito all’avviso pubblico comunale, il primo cittadino ha scelto per il ruolo

il dott. Pierluigi BALIETTI, commercialista

teatino, esperto in Diritto Tributario e Societario e in amministrazione

aziendale – si apprende dalla nota stampa.

“Si tratta di una scelta dettata

dalla considerazione delle competenze e dell’alta professionalità riscontrate nel

nome individuato e necessarie per poter accogliere le istanze dell’Amministrazione

– commenta il sindaco Diego Ferrara – Istanze che vertono verso il risanamento

e il consolidamento della società, così come più volte da me ribadito e così

come votato in Consiglio comunale a ottobre 2021. Al dottor Balietti, che

incontrerò nei prossimi giorni, arrivi il mio più sincero buon lavoro – recita il testo pubblicato online. Ci sarà

molto da fare e lo faremo insieme, per dare risposte alla città, contribuire a risanare

la nostra economia e aprire un nuovo capitolo per Teateservizi – aggiunge la nota pubblicata. Un nuovo

inizio, che tenga conto della strategicità delle funzioni della nostra società

per l’Ente, delle condizioni in cui si trova e di un percorso capace di rendere

il suo operato efficace e dare certezze a tutti i lavoratori che ne sono motore

e riferimento da anni”.

