Chieti, Teateservizi. Sì del Tribunale all’apertura del concordato preventivo

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 26 aprile 2023 – Nella mattinata odierna è stato emesso il decreto del Tribunale che apre la procedura per il concordato preventivo relativo alla società Teateservizi – precisa il comunicato. “Il Tribunale ha valutato la correttezza formale della domanda presentata e la ripartizione dei creditori, tra cui il Comune di Chieti, nelle diverse classi – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Partecipate Enrico Raimondi – È un fatto che accogliamo molto positivamente, anche se aspettiamo l’adunanza dei creditori, che si terrà in udienza il 13 luglio per la votazione del piano di concordato e quindi la determinazione dei crediti dovuti ai diversi soggetti e il cui esito favorevole determinerà l’omologazione del piano di concordato – riporta testualmente l’articolo online. Sarà l’eventuale omologazione a consentire alla società di proseguire nell’attività di risanamento già in atto che, dalle informazioni del liquidatore, ha già determinato un aumento della capacità di riscossione dell’Ente”.

