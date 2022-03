Chieti, Teateservizi, Sindaco su assemblea ordinaria odierna

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 10 marzo 2022 – Durante

la seduta odierna dell’assemblea ordinaria della società Teateservizi convocata

dal revocato amministratore, Massimo Marchetti è stata paventata la messa in

liquidazione della società. Alla riunione era presente il sindaco Diego Ferrara

come socio unico, che ha espresso contrarietà all’iniziativa, a tutela della

società, dei lavoratori e del Comune stesso e nel pomeriggio ha riferito alla

Giunta per assumere conseguenti decisioni.

“Contestiamo qualsiasi decisione

frutto di iniziative dell’amministratore revocato – così il sindaco Diego Ferrara – Il nostro intento ora è

verificare quali sono le strade migliori per salvaguardare l’Amministrazione e

i cittadini, considerando la complessità della situazione attuale e lo faremo

coinvolgendo chi di competenza – viene evidenziato sul sito web. Ci appare inoltre strano che un amministratore

di società, che soltanto due settimane fa abbia sottoscritto un contratto di

prossimità per garantire l’occupazione per i prossimi due anni, oggi assuma

iniziative unilaterali in contraddizione con quell’impegno – riporta testualmente l’articolo online. Consideriamo pure

che tale decisione arriva il giorno prima della fine del suo mandato e alla

vigilia della scadenza del bando emanato dall’Amministrazione, proprio per

rinnovare il management e provvedere al rilancio della società.

La nostra volontà da ottobre a

oggi non è cambiata: vogliamo tutelare il ruolo di Teateservizi, dei cittadini

e dell’Amministrazione – Questa è la nostra posizione e la porteremo avanti.

Il futuro di Teateservizi non può

essere scritto nel verbale di un’assemblea dei soci fissata strumentalmente

l’ultimo giorno di carica di un amministratore unico uscente, senza un minimo

di condivisione, né amministrativa, né politica con chi ha in mente soluzioni e

provvedimenti diversi ed è preposto per legge a prendere decisioni in merito”.

