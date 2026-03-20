Chieti, Teatro Marrucino, presentata la Stagione Concertistica 2026

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 20 marzo 2026 – La grande musica torna protagonista al Teatro Marrucino con la Stagione Concertistica 2026: un percorso musicale ricco di suggestioni che accompagnerà il pubblico per tutto l’anno attraverso quindici appuntamenti, tra il Teatro e il Foyer Bar. Il cartellone si presenta ampio e diversificato, capace di intrecciare il grande repertorio classico con omaggi alla musica contemporanea, al rock progressivo e alle colonne sonore – Sotto la Direzione Artistica del M° Giuliano Mazzoccante, la nuova Stagione propone un calendario che vede protagonisti interpreti di primo piano della scena musicale nazionale e internazionale, insieme a progetti artistici originali pensati per coinvolgere un pubblico sempre più ampio – recita il testo pubblicato online. “La Stagione 2026 nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza musicale ricca, varia e stimolante – afferma il Maestro Mazzoccante – Il cartellone propone alcuni tra i più importanti protagonisti della scena classica internazionale, con programmi scelti con grande cura, capaci di coinvolgere e appassionare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È un percorso artistico pensato per ampliare la partecipazione e regalare emozioni autentiche attraverso un linguaggio sempre vivo, come quello della musica dei grandi compositori – aggiunge la nota pubblicata. La presenza di interpreti di altissimo livello, protagonisti nei teatri più importanti del mondo, conferisce a questa Stagione Concertistica un prestigio straordinario, che raramente si ha l’opportunità di trovare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Teatro Marrucino prosegue così il suo cammino di crescita culturale, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama concertistico”. Ad aprire la Stagione, domenica 12 aprile, sarà un concerto dedicato ad uno dei gruppi più influenti della storia del rock: la musica dei Pink Floyd interpretata dai Floyd on the Wing by Terzacorsia, un progetto nato dalla passione della band abruzzese come omaggio allo straordinario gruppo britannico che ha cambiato la storia della musica rock. Si prosegue domenica 19 aprile con I Solisti Aquilani, tra le più autorevoli realtà cameristiche italiane, protagonisti sui palcoscenici internazionali, capaci di spaziare con naturalezza dal repertorio barocco alla musica contemporanea – viene evidenziato sul sito web. Il 24 maggio tornerà sul palco il violoncellista Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in duo con il M° Giuliano Mazzoccante, per un concerto dedicato al repertorio per violoncello e pianoforte – Dopo la pausa estiva, la programmazione riprenderà il 27 settembre con il duo di violoncelli formato da Claude Hauri e Milo Hauri, padre e figlio, protagonisti di un concerto che unisce virtuosismo, intesa e passione condivisa – si legge sul sito web ufficiale. Il 4 ottobre sarà poi la volta del violinista Daniel Hope, artista di fama internazionale noto per la sua creatività musicale e il suo impegno umanitario, accompagnato al pianoforte dalla giovane Marie Sophie Hauzel, in un programma che coniuga sensibilità interpretativa e dialogo musicale tra violino e pianoforte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il mese di ottobre proseguirà con il recital pianistico di Albert Cano Smit (11 ottobre) e con il concerto del prestigioso Trio Vogler (27 ottobre), ensemble composto da Marc Bouchkov al violino, Jan Vogler al violoncello e Marie Sophie Hauzel al pianoforte, tra i più apprezzati ensemble della scena cameristica internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra gli appuntamenti più attesi della Stagione figura “Lo Schiaccianoci”, in programma 27 e 28 novembre, con l’Orchestra La Corelli diretta dal M° Jacopo Rivani: un evento speciale in cui musica, danza e letteratura si fondono in un intreccio armonioso di linguaggi artistici – Il 29 novembre sarà invece protagonista il Trio di Parma, ensemble di riferimento nel panorama cameristico internazionale, composto da Alberto Miodini (pianoforte), Ivan Rabaglia (violino) ed Enrico Bronzi (violoncello). La Stagione si concluderà martedì 15 dicembre con il concerto per flauto e pianoforte di Massimo Mercelli, che vanta dediche e collaborazioni con i maggiori compositori della scena internazionale, affiancato dal M° Mazzoccante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Accanto ai concerti in Teatro, il cartellone si arricchisce di una serie di appuntamenti nel Foyer Bar, spazio dedicato a programmi più raccolti e alla valorizzazione dei giovani interpreti – Tra questi, l’omaggio a Whitney Houston e alle colonne sonore cinematografiche con il Duo “All at once” composto dal soprano Giulia Bruni e il pianista Paride Marzuoli (16 maggio), il concerto dedicato agli Studi Trascendentali di Liszt con Alessandro Papa al pianoforte (30 maggio), i “Giovani Artisti in Concerto” in cui giovani musicisti si esibiranno come solisti e formazioni d’insieme (10 ottobre) e il Trio Manoantica, trio jazz manouche composto da Lorenzo Della Valle e Stefano Cacciatore alle chitarre e Bruno Graziosi al contrabbasso, in un concerto che unisce ritmo, improvvisazione e grande affiatamento tra i musicisti (7 novembre). Con una programmazione che attraversa generi, epoche e linguaggi musicali diversi, la Stagione Concertistica 2026 conferma la vocazione del Teatro Marrucino come luogo di incontro tra tradizione e nuove prospettive artistiche, offrendo un calendario di appuntamenti capace di coniugare qualità interpretativa e varietà di proposte – si apprende dalla nota stampa. Gli abbonamenti alla Stagione Concertistica 2026, che includono gli otto concerti dedicati alla musica classica previsti in cartellone, saranno disponibili a partire da venerdì 20 marzo 2026. Dalla stessa data sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per il concerto “Floyd on the Wing by Terzacorsia”. La vendita dei biglietti per i singoli concerti inizierà invece martedì 7 aprile 2026. Biglietti e abbonamenti potranno essere acquistati presso il Botteghino del Teatro Marrucino (aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00), online su www.ciaotickets.com e presso tutti i punti vendita autorizzati Ciaotickets (Abbonamento 8 concerti: Intero € 99,00/Ridotto Under 25 e Over 65 € 64,00; Biglietti: Intero € 16,00/Ridotto Under 25 e Over 65 € 10,00; Evento Speciale “Lo Schiaccianoci”: Intero € 25,00/Ridotto Under 25 € 15,00).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it