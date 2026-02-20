Chieti, Teatro Marrucino: spettacolo di inclusione con i ragazzi disabili di Erga Omnes

Nel suggestivo scenario del Teatro Marrucino di Chieti, si è tenuta la rappresentazione teatrale di alto valore artistico e sociale, intitolata “I tre ducati”, organizzata da Erga Omnes.

Lo spettacolo, offerto gratuitamente alla cittadinanza, ha visto la partecipazione di oltre 400 spettatori, che hanno potuto godere di un evento capace di unire cultura, partecipazione e inclusione. I protagonisti sul palco sono stati i ragazzi con disabilità del progetto “Una Chiave”, che dopo un intenso laboratorio teatrale hanno portato in scena un lavoro di grande qualità artistica, passione ed emozione.

Grazie alla guida del regista Antonio Tucci e all’impegno dei volontari di Erga Omnes, i giovani attori hanno dimostrato come la cultura possa essere un potente strumento di inclusione e cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione piena alla vita sociale e culturale della comunità.

L’evento ha visto la presenza del Sindaco del Comune di Chieti Diego Ferrara, dell’Assessore alle Politiche Sociali Alberta Giannini, del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo Daniele D’Amario e di una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri in uniforme.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero per le Disabilità, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti, della Provincia di Chieti, dell’Ufficio Scolastico Regionale d’Abruzzo e di numerosi ordini professionali, finanziato tramite i contributi della Regione Abruzzo destinati alle associazioni con finalità sociali e sanitarie per persone con disabilità.

Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes, ha sottolineato che questo spettacolo rappresenta “un atto concreto di cittadinanza attiva”. Attraverso il teatro, è stato costruito un percorso di inclusione reale dove ogni ragazzo è stato protagonista e ogni volontario ha messo in gioco competenze e cuore.

In conclusione, l’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’associazione Erga Omnes nella promozione dei diritti, della partecipazione e dell’inclusione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo della cultura come spazio di incontro, dialogo e crescita per tutta la comunità.