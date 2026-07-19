Chieti, Tempietti Romani, al via la riqualificazione: martedì 21 luglio incontro pubblico con cittadini ed esercenti per presentare il progetto e la nuova mobilità dell’area

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 19 luglio 2026 – Prenderanno il via a fine luglio gli interventi di rifunzionalizzazione della Piazza dei Templi Romani e del complesso dei Tempietti, uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio archeologico e identitario di Chieti – precisa la nota online. Per condividere con la città il progetto, il cronoprogramma dei lavori e le modifiche alla viabilità necessarie durante il cantiere, martedì 21 luglio, alle ore 18.00, si terrà un incontro pubblico nella rigenerata via Spaventa (di fronte alle Poste Centrali). L’iniziativa, promossa dal Comune di Chieti e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, stazione appaltante delle opere che interesseranno i tempietti , sarà anche l’occasione per illustrare il nuovo assetto della mobilità e del traffico che interesserà questa importante area del centro storico – Un provvedimento, quello che si appresta a varare il Comune, che sarà adottato dopo la consultazione pubblica di martedì e che si reso necessario sia per consentire l’esecuzione dei lavori riducendo al minimo i disagi, che per disciplinare i rigenerati spazi di via Spaventa e del tratto di Corso Marrucino verso la piazza Trento e Trieste . L’incontro è rivolto in particolare ai residenti e agli esercenti della zona, chiamati a conoscere e condividere il percorso che accompagnerà il cantiere, fornendo anche suggerimenti che l’Amministrazione valuterà prima di adottare il provvedimento conclusivo – Gli obiettivi sono quelli di consentire una riqualificazione per valorizzare il complesso archeologico, e di restituire alla città nuovi spazi pubblici più accessibili e fruibili, capaci di ospitare attività commerciali, culturali e sociali . Interverranno il sindaco di Chieti Giovanni Legnini e la soprintendente Chiara Delpino – Saranno inoltre presenti il progettista Dario Di Luzio, la responsabile unica del procedimento della Soprintendenza Emanuela Criber e l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo – recita il testo pubblicato online. “Con questo incontro vogliamo avviare un confronto aperto con la città su un intervento che rappresenta una delle opere più significative per il centro storico – dichiara il sindaco Giovanni Legnini – . La riqualificazione dei Tempietti Romani, che segue quello del corso e di piazza Trento e Trieste, non riguarda soltanto il recupero di uno straordinario bene archeologico, ma la rigenerazione di un’intera area urbana che sta rinascendo e che dovrà tornare a essere vissuta dai cittadini ed essere attrattiva per i visitatori – precisa il comunicato. Per questo illustreremo anche le modifiche alla mobilità e al che accompagneranno il cantiere: saranno soluzioni pensate per garantire la fluidità del traffico in uno snodo strategico e, nello stesso tempo, per sperimentare un diverso utilizzo degli spazi pubblici, finita la rigenerazione del primo tratto del Corso Marrucino e di via Spaventa e in vista del completamento anche di piazza Trento e Trieste, verificando le opportunità che potranno essere consolidate una volta conclusi i lavori”. “L’intervento restituisce centralità a uno dei luoghi simbolo dell’antica Teate – sottolinea la soprintendente Chiara Delpino – . Il progetto, finanziato nell’ambito dei Grandi Progetti Beni Culturali del Ministero della Cultura, coniuga restauro conservativo, miglioramento dell’accessibilità e valorizzazione dell’area archeologica, riconnettendola finalmente allo spazio urbano circostante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’incontro pubblico rappresenta un momento importante di condivisione con la cittadinanza, perché un progetto di rigenerazione di questa portata cresce anche attraverso il dialogo con chi vive quotidianamente questo quartiere”. L’intervento, dal valore di circa 650 mila euro, prevede il restauro delle murature archeologiche, il miglioramento degli impianti e dell’illuminazione, l’eliminazione delle barriere architettoniche, nuovi percorsi di accesso e una complessiva rifunzionalizzazione della piazza, con una parziale pedonalizzazione dell’area e una nuova organizzazione degli spazi pubblici, in continuità con il processo di rigenerazione urbana che sta interessando il cuore della città. L’obiettivo è restituire piena fruibilità ai Tempietti Romani e trasformare la piazza in un luogo di incontro, cultura e socialità, riconsegnando alla comunità uno dei suoi spazi più identitari.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it