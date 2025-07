Chieti, Tennis da grandi eventi con il Memorial Trevisan e l’annullo filatelico per i 60 anni del Tennis Chieti.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 4 luglio 2025- Il Memorial Giuseppe e Piero Trevisan di tennis maschile, torneo Open dal montepremi di 5mila euro, e l’annullo filatelico di Poste italiane, dedicato ai 60 anni del Circolo tennis di Chieti sono stati i temi centrali della conferenza stampa che, questa mattina, si è tenuta nella sede municipale di Chieti, ed alla quale sono intervenuti l’assessore comunale allo sport, Manuel Pantalone, l’assessore comunale all’Ambiente, Chiara Zappalorto, il presidente del Tennis Chieti, Ennio Mariannetti, l’imprenditore Giulio Trevisan per conto della famiglia Trevisan, e il delegato provinciale CONI, Massimiliano Milozzi – aggiunge la nota pubblicata. Il Memorial Trevisan, iniziato lo scorso 28 giugno, si concluderà con la finale di sabato 12. Sempre in occasione della giornata conclusiva, che culminerà in serata con un “tennis party”, è prevista la presenza di uno stand di Poste italiane all’interno del quale verrà celebrato l’annullo filatelico per i sessant’anni del Circolo tennis Chieti – “Felice di questi appuntamenti che saranno dentro i 60 anni del nostro Circolo tennis che ha una storia straordinaria – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Mi fa piacere che il 60esimo coincida con l’anno di Chieti Città Europea dello Sport come esempio di aggregazione e socialità, perfettamente aderenti all’azione svolta in questi anni dal Circolo Tennis Chieti, che sta vivendo una rinascita vera, anche attraverso i progetti di crescita come struttura e come circolo e associati, un’azione supportata dall’Amministrazione per la parte di nostra competenza – viene evidenziato sul sito web. L’anniversario è una festa che certifica questo grande lavoro di crescita, è anche un contenitore di appuntamenti importanti, come il Memorial Trevisan, che ricorda figure che sono state importanti per il circolo e il tennis della città. Essenziale presenza è poi quella del Coni, per tutti gli aspetti di supporto a un anniversario in grandissimo stile, che parlerà di storia ma anche di futuro”. “Sono molto emozionato – ha esordito Ennio Marianetti – e particolarmente orgoglioso perché non capita tutti i giorni che Poste italiane contattino una associazione sportiva dilettantistica per procedere ad un annullo filatelico – riporta testualmente l’articolo online. Intanto, – ha aggiunto – dal 9 all’11 a Piana Vincolato avrà luogo anche un torneo con le racchette di legno così come facemmo in occasione del 50º anniversario, una cosa bellissima con i giocatori vestiti di bianco in stile vintage – si apprende dalla nota stampa. Sarà un momento molto importante a livello simbolico così come si annuncia estremamente interessante il Memorial Trevisan, per la cui organizzazione ringrazio in particolare Giulio e l’intera famiglia – Un torneo che sta richiamando giocatori di buonissimo livello – Però, devo dire che quest’anno, grazie anche al main sponsor Trevisan, siamo riusciti a vincere anche la Serie B2 a squadre e siamo stati promossi in B1. In questo momento, in Abruzzo, siamo il circolo con la squadra che milita nella categoria più alta e questa è una bella soddisfazione ma anche una responsabilità in più. Ma in questo fine settimana il circolo tennis di Piana Vincolato sta ospitando anche la finale della 30ª edizione del Palio cittadino di Tennis. Una grande festa dello sport che ha visto impegnate 16 squadre da 8 giocatori ciascuna e che, nel corso degli anni, ha dato spazio a tante generazioni di tennisti teatini e non. Ma le novità più interessanti riguardano soprattutto il potenziamento della struttura di Piana Vincolato – aggiunge testualmente l’articolo online. È, infatti, prevista una serie di migliorie che, una volta espletate, faranno compiere un ulteriore salto di qualità al Circolo tennis Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta, in sostanza, del rifacimento del fondo del campo 4 e del campo 5 così come dovranno essere potenziati gli impianti elettrici al sevizio del campo 3 e del campo 4 oltre all’esigenza di procedere alla copertura del campo 2 attraverso una struttura pressostatica – Interventi necessari nell’ottica di ospitare con continuità competizioni tennistiche di livello internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tal proposito, l’assessore Pantalone ha confermato che l’amministrazione comunale di Chieti, assolutamente convinta della necessità di migliorare il Circolo Tennis di Piana Vincolato, sta cercando di individuare una via amministrativa congrua anche perché l’Asd Tennis Chieti, in qualità di concessionario della struttura, ha eseguito tutti i lavori che era in dovere di realizzare”. “È un onore essere parte di queste celebrazioni – aggiunge Massimiliano Milozzi alla guida del Coni prvinciale di Chieti – . Come Coni provinciale stiamo predisponendo tante iniziative sul territorio e mi preme ringraziare sia il Circolo Tennis Chieti per quello che fa e sia la famiglia Trevisan che sta dando molto per il tennis. I risultati sportivi che stiamo avendo come nazionale di tennis ci spinge a promuovere il miglioramento di questi impianti, speriamo che in futuro si possano destinare più fondi allo sport. Per il memorial metteremo il Trofeo Coni a disposizione e supporteremo le attività, creando sinergie che ci consentiranno di crescere, mettendo insieme le forze, a vantaggio del mondo sportivo e della comunità cittadina”. “Il merito di questa collaborazione e ripartenza con il circolo Tennis è di mio fratello Stefano, io e l’altro fratello Alberto ci siamo messi a disposizione per un fine che ci rappresenta e che continua un sodalizio storico con la famiglia – dice Giulio Trevisan, sul Memorial intitolato a Giuseppe e Piero Trevisan – . Mi preme ringraziare Ennio Marianetti che ha promosso il Memorial che lo ha visto avversario di Omar Camporese in un torneo under 12 in cui lui era già fortissimo e lui ce la mise tutta per quella partita, come ce la mette tutta per l’animazione e l’interprete di una tradizione che nel circolo inizia 60 anni fa – si apprende dal portale web ufficiale. Io lo frequento da cinquant’anni e lo sport della mia vita è stato il tennis, insieme allo sci – aggiunge la nota pubblicata. Il palio di Chieti era una festa straordinaria e caratterizzava la città e il tennis e Marianetti è custode di una tradizione e valori che hanno dato continuità alla crescita del circolo in città. Bello vedere gli impianti sportivi crescere, in tal caso, tennis a parte, mi preme molto vedere rinascere il campo di Sant’Anna, di cui mi sono occupato quando ero nella società calcistica teatina e per cui ho lavorato perché avesse questa opportunità e i finanziamenti – aggiunge la nota pubblicata. “Il Circolo tennis è un patrimonio cittadino da vivere bene e a fondo – conclude l’assessora Chiara Zappalorto – , una risorsa importantissima per la città, un luogo bello e accogliente, una comunità, ma soprattutto frequentato da tantissimi amanti del tennis e atleti, che vede andare sempre sold out tutte le sue attività a prescindere da età e provenienza, segno di avere nella collettività un importante ruolo di socializzazione”.

