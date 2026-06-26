Chieti, Terminal e Cimitero, giro di vite dopo i sopralluoghi.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il sindaco Giovanni Legnini: “Non sono più tollerabili ulteriori ritardi: serve un’accelerazione immediata dei lavori e soluzioni concrete per restituire alla città opere fondamentali entro tempi certi”. Chieti, 26 giugno 2026 Questa mattina il Sindaco di Chieti Giovanni Legnini ha effettuato un sopralluogo in due importanti cantieri pubblici della città, il Terminal di via Gran Sasso e il nuovo cimitero di Chieti Scalo, nell’ambito dell’attività di monitoraggio costante delle opere in corso – recita il testo pubblicato online. Alle visite erano presenti gli assessori competenti, il dirigente e i funzionari della struttura tecnica comunale, oltre ai direttori dei lavori, i Rup e i rappresentanti delle imprese appaltatrici – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso delle visite è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento degli interventi, con particolare riferimento alle criticità e ai ritardi riscontrati in alcune lavorazioni – Al Terminal di via Gran Sasso, dove sono in corso da tempo i lavori di ampliamento del parcheggio, di ripristino delle scale mobili e delle opere accessorie, è stato verificato lo stato del cantiere e la necessità di proseguire con ulteriori interventi per il completamento delle opere previste – si apprende dalla nota stampa. Il sindaco e l’assessore ai lavori Pubblici Luigi Febo hanno chiesto un cronoprogramma reale delle attività da svolgere per portare a compimento l’intervento, contestando alle ditte dell’Ati destinataria dell’appalto un ritardo non più motivabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Successivamente la visita si è spostata sul cantiere del nuovo cimitero di Chieti Scalo, uno degli interventi più complessi e delicati per l’Amministrazione comunale, fermo anch’esso da anni – precisa la nota online. Con ditta e tecnici c’era anche l’assessore ai Servizi Cimiteriali Fabio Stella per fare il punto sul progetto, affidato in concessione, oggetto nel tempo di criticità, contenziosi e rallentamenti, oltre a una situazione di degrado che l’amministrazione non intende più tollerare – “Prosegue l’attività di monitoraggio dei cantieri pubblici, molti dei quali registrano ritardi che abbiamo individuato e che stiamo cercando di risolvere anche in vista delle scadenze stringenti del PNRR – sottolinea il sindaco Giovanni Legnini – . Questa mattina siamo stati al Terminal di via Gran Sasso, dove ormai da anni sono in corso i lavori di ampliamento del parcheggio, del ripristino delle scale mobili e delle opere accessorie – si apprende dalla nota stampa. Ci siamo confrontati con le ditte e i tecnici su come risolvere attese e problemi, perché le opere siano riconsegnate il prima possibile, vista la grande necessità di parcheggi in città e il bisogno di avere un’infrastruttura funzionante e la rende accessibile e non un cantiere che la blocca – si apprende dal portale web ufficiale. Ci siamo poi recati sul sito del nuovo cimitero a Chieti Scalo, interessato da un appalto in concessione avviato dall’Amministrazione Di Primio, oggi di fatto fermo a causa di criticità che hanno segnato il percorso dei lavori anche durante l’Amministrazione Ferrara – si legge sul sito web ufficiale. La situazione di abbandono che abbiamo trovato non è più accettabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo, insieme all’assessore Stella e all’assessore Febo, abbiamo avviato un confronto serrato con i tecnici e l’impresa – Chiederemo alla ditta di formulare già da oggi una proposta ulteriore di soluzione del problema, sulla quale ci pronunceremo anche valutando l’eventuale attivazione di strumenti come il “collegio consultivo tecnico”, un organismo tecnico, organismo terzo, composto da esperti che viene nominato negli appalti pubblici per seguire l’andamento dei lavori e risolvere situazioni di stallo in caso di dubbi o controversie tra le parti, proprio per sbloccare la situazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Bisogna agire per avere l’opera, ma è anche necessario tutelare i cittadini, circa 200 persone, che hanno versato anticipi per l’acquisto di loculi solo in parte realizzati e che attendono certezze e tempi definiti per il completamento della struttura, nonché i proprietari terrieri, alcuni dei quali ancora oggi aspettano i corrispettivi degli espropri – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo è arrivare, nelle prossime settimane, a una soluzione che consenta il completamento funzionale almeno di un primo lotto dell’intervento che consenta alla città di fruire almeno di parte della struttura e dei diritti maturati”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it