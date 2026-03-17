Chieti, Tessere elettorali e Carte d’Identità, orari uffici e modalità di richiesta

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Referendum 22 e 23 marzo: uffici aperti tutta la settimana per tessere elettorali e carte d’identità TESSERE ELETTORALI. In vista delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo, il Comune invita cittadini e cittadine a non concentrare le richieste negli ultimi giorni del weekend, ma a recarsi agli sportelli dell’Ufficio Elettorale già nel corso della settimana, così da evitare code e consentire una gestione più efficiente delle richieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si ricorda che l’Ufficio Elettorale è operativo solo nella sede della Delegazione comunale di Piazza Carafa (Chieti Scalo) ed è aperto anche con orari extra per garantire il rilascio di tessere elettorali a tutti coloro che ne siano sprovvisti e in tempo per esercitare il diritto al voto – Ufficio Elettorale Orari ordinari: dal lunedì al venerdì: 9:00 – 12:30 martedì e giovedì anche: 15:30 – 17:00 Per il referendum l’Ufficio Elettorale resta aperto anche: Venerdì 20 marzo 2026: 9:00 – 18:00 Sabato 21 marzo 2026: 9:00 – 18:00 Domenica 22 marzo 2026: 7:00 – 23:00 Lunedì 23 marzo 2026: 7:00 – 15:00 —————————————————————– CARTE D’IDENTITÀ. Il rinnovo dei documenti è possibile sia all’Ufficio Elettorale di Chieti Scalo e sia agli sportelli dell’Anagrafe comunale nella sede comunale di Corso Marrucino previo appuntamento, salvo sabato e domenica, ma fino a esaurimento limite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si precisa che sabato e domenica gli uffici saranno tutti aperti in via straordinaria come da orari indicati di seguito, ma fino al raggiungimento di un numero limite che sarà definito nella misura che il personale sarà in grado di smaltire – Di conseguenza: si invita la cittadinanza ad agire per tempo evitando di accalcarsi nelle ultime ore dei giorni a ridosso del voto – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli uffici ricordano, inoltre, che si può accedere al voto anche con la carta di identità scaduta, salvo prenotare il rinnovo nei giorni e nelle settimane successivi alla data del referendum. Orari Ufficio Anagrafe – Carta d’identità: Sede centrale di Corso Marrucino 81 Sabato 14 marzo: 8:00 – 13:30 Sabato 21 marzo: 8:00 – 13:30 Domenica 22 marzo: 8:00 – 16:00 Orari Ufficio Anagrafe – Carta d’identità: Sede alla Delegazione Scalo in Piazza Carafa Sabato 14 marzo: 8:00 – 13:30 Sabato 21 marzo: 8:00 – 13:30 Domenica 22 marzo: 8:00 – 16:00 Per consultare le altre notizie sul referendum nella sezione dedicata del portale comunale: clicca qui

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it