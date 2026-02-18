Chieti, Testa(FdI): Governo Meloni promuove risorse per famiglie con disabilità

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle famiglie che hanno un figlio con disabilità e ha elogiato il governo Meloni per le risorse e le iniziative concrete messe in atto a sostegno di queste famiglie.

Secondo Testa, la legge 104/1992 ha riconosciuto il ruolo centrale della famiglia nell’integrazione delle persone con disabilità, e le recenti innovazioni normative testimoniano l’attenzione crescente dello Stato verso questi diritti. Il governo Meloni ha già stanziato risorse significative, come i 257 milioni previsti nella Legge di Bilancio 2026 per il riconoscimento dei caregiver familiari, ma c’è ancora bisogno di sensibilizzare l’opinione pubblica e valorizzare il ruolo educativo e sociale dei genitori.

Testa ha ringraziato il ministro per le Disabilità, Locatelli, per le risorse e le iniziative concrete promosse per sostenere le famiglie, riconoscendone il contributo essenziale alla società e rafforzando politiche di inclusione e sostegno. Il deputato abruzzese si è detto sicuro che il governo Meloni continuerà a mettere al centro le famiglie e i ragazzi, alzando sempre di più l’asticella del sociale.

Il comunicato stampa è stato diffuso il 18 febbraio 2026 dall’ufficio stampa di Tiziana Le Donne.