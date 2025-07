Chieti, Theate Magic Summer, al via l’edizione 2025. Dal 1° al 3 agosto piazza San Giustino diventa magica

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 28 luglio 2025 – Ottava edizione per il Theate Magic Summer tre giorni di magia e artisti di strada che si svolgerà nel centro storico dal 1° al 3 agosto, con la chiusura a piazza San Giustino, per “Incredible”, il gala finale di magia e spettacolo presentato dal comico Gianluca Fubelli con le incursioni di Didi Mazzilli, assistiti da Shaila Gatta – Il programma della kermesse diretta dall’illusionista teatino Ottavio Belli e a cura dell’associazione La forza dei diritti e con la compartecipazione del Comune, è stato illustrato stamane in presenza del sindaco Diego Ferrara, del vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, da Remo Stampone e Fabiola Desiderio, presidente e motore dell’associazione motore dell’evento, dell’assessore Manuel Pantalone – Nel link il programma dell’evento: https://www.theatemagicsummer.it/ “Torna l’evento divenuto iconico che porta a Chieti tanti appassionati di magia – così il sindaco Diego Ferrara – . Grazie di cuore all’associazione che fa da motore all’evento con le sue forze e con il supporto degli sponsor, come al direttore artistico che con la sua storia e il suo talento fa in modo che ogni anno arrivino a Chieti tantissime stelle della magia e artisti internazionali noti in tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. Uno spettacolo anche di solidarietà con la lotteria che raccoglie fondi per il Dipartimento di Diabetologia pediatrica e per le associazioni che si occupano di disabili – aggiunge la nota pubblicata. Non posso che rinnovare il mio grazie a tutti coloro che sostengono questa tre giorni e invitarvi a prendere parte e godere di uno show indimenticabile anche per il coinvolgimento che offre al suo pubblico”. “Questa edizione sarà straordinaria, abbiamo inteso sostenere concretamente la rassegna del Theate Magic Summer per la sua VIIII edizione, nell’ambito dell’estate teatina che ci sta regalando tante soddisfazioni con numerose presenze di pubblico – dichiara il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare –. Eventi come questi sono fondamentali per il rilancio turistico e culturale di Chieti, perché attraggono pubblico, animano il centro e generano ricadute concrete per le attività cittadine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un grande grazie va ai promotori e a tutti coloro che con passione, professionalità e tenacia hanno reso possibile questo appuntamento, a partire dal direttore artistico Ottavio Belli, talento teatino di fama internazionale che continua a portare il nome di Chieti oltre i confini regionali – precisa il comunicato. L’estate teatina entra nel clou con il grande spettacolo del 3 agosto, con artisti di caratura internazionale e un motore eccezionale che ha funzionato in tutte le edizioni – precisa la nota online. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: la navetta gratuita partirà dal Palatricalle e condurrà in centro per vivere una serata davvero indimenticabile – La magia è pronta a tornare a Chieti: vi aspettiamo!” “Una grande opportunità anche per il commercio cittadino che invitiamo a essere parte di questo evento che attrarrà tantissime persone – così l’assessore Manuel Pantalone – . Gli eventi estivi sono una leva fondamentale per il commercio portano persone nei nostri spazi urbani, animano il centro e creano opportunità reali per negozi, locali e attività. Cultura e spettacolo diventano così anche strumenti concreti di rilancio economico per Chieti”. “Uno spettacolo di talenti, l’emozione di vederli sfilare ed esibirsi nella mia città si ripete e diventa sempre più grande – così il direttore artistico Ottavio Belli – . Siamo pronti a vedere i numeri di grandissimi illusionisti come Alivernini, un po’ comico, un po’ illusionista, semplicemente magico; Willy e Perla Colombaioni, maestri italiani dell’acrobazia e giocoleria, lui, leggenda del circo mondiale con oltre 50 record internazionali, lei, giovane talento, ha già conquistato il pubblico con antipodismo e pole dance, vincendo il bronzo all’Italian Circus Talent Festival; Erik Niemen, il funambolo italiano che conquista il mondo, un raffinato equilibrista, celebre per il numero al filo basso, si è esibito negli eventi più importanti; The Black Blues Brothers, che hanno fatto sorridere Papa Francesco, stupito il Principe Alberto di Monaco e lasciato senza fiato la Famiglia Reale Inglese tra salti, balli e una scenografia esplosiva e coinvolgente; infine i Ssonics gli acrobati che hanno incantato il mondo scelgono Chieti per un debutto magico ed emozionante in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tanto da vedere e da vivere, davvero una serata piena di Magia”. “Uno spettacolo per tutti – così il presidente Remo Stampone con Fabiana Desiderio – .Dal 1 al 3 agosto dalle 20 alle 24 circa, artisti di strada di fama internazionale e street food and beverage animeranno il centro storico di Chieti – precisa il comunicato. Il percorso della manifestazione è raggiungibile anche dal parcheggio del PalaTricalle da dove sono a disposizione bus navetta di collegamento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’accesso è gratuito ad eccezione dello spettacolo “Incredible” che si svolgerà in piazza San Giustino il 2 agosto alle 21 con i migliori artisti internazionali dell’intrattenimento, dello spettacolo e della magia – si apprende dal portale web ufficiale. I biglietti sono in vendita sul circuito Ciaotcket e nei punti vendita che espongono la locandina – si legge sul sito web ufficiale. All’evento è collegata una lotteria a premi e parte del suo ricavato sarà devoluto al reparto di Diabetologia pediatrica dell’Ospedale di Chieti ed all’Associazione Inclusiamo che si occupa si sensibilizzare e supportare le famiglie con disabilità infantili – precisa la nota online. L’associazione La forza Dei Diritti ringrazia tutti gli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione ed il progetto, Il Comune di Chieti per il patrocinio e la compartecipazione, la Regione Abruzzo per l’alto Patrocinio, L’associazione Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio per la collaborazione e tutti coloro che parteciperanno anche quest’anno all’evento – È possibile seguire il Theate Magic Summer su Fb, Ig, Tiktok o visitare il sito internet www.theatemagicsummer.it per scoprire gli artisti e per maggiori informazioni”.

