Chieti, Theate Magic Summer, comincia domani la sesta edizione della rassegna che unisce Illusion e Buskers Festival.

Chieti, 3 agosto 2023 – Parte domani la tre giorni di intrattenimento di Theate Magic Summer, contenitore internazionale delle stelle della magia con Illusion, lo spettacolo di domenica la Civitella e degli artisti di strada del Buskers Festival, spalmato su tre giorni – precisa la nota online. Il programma dettagliato della sesta edizione della rassegna diretta dall’illusionista teatino Ottavio Belli e a cura dell’associazione culturale La forza dei diritti è stato illustrato stamane dal vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, da Remo Stampone, a capo dell’associazione motore dell’evento, dal direttore artistico Ottavio Belli – aggiunge la nota pubblicata. Erano presenti anche il professor Stefano Tumini di Diabetologia pediatrica dell’ospedale di Chieti e la segretaria del Kiwanis Chieti-Pescara G. D’Annunzio, Marinella De Santo – recita il testo pubblicato online. “Un evento quasi ormai sold out, a cui l’Amministrazione tiene molto perché questa rassegna è diventata un appuntamento fisso e di riferimento per Chieti, che porta lustro e movimento in città e culmina con un evento di grandissimo rilievo il 5 agosto all’Anfiteatro della Civitella – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – Grazie di cuore all’associazione che fa da motore all’evento con le sue forze e con il supporto degli sponsor, come Comune abbiamo assicurato un supporto economico attraverso servizi, logistica e navetta per assicurare qualità allo show che ha un potenziale enorme per la nostra economia – si apprende dal portale web ufficiale. Ciò è accaduto perché la manifestazione ha saputo crescere circondandosi di professionisti del settore, a partire dal direttore artistico Ottavio Belli, orgoglio teatino che dà lustro a Chieti a livello nazionale e internazionale – Per il tramite della sua preziosa direzione, arriveranno a Chieti tantissime stelle note in tutto il mondo dell’illusionismo e magia – Fine nobile anche la solidarietà abbinata all’evento, con i contributi per il dipartimento di Diabetologia pediatrica del professor Tumini, per la presenza del Kiwanis, club service sempre attivo sulla solidarietà. Alla Civitella siamo già protagonisti attraverso la Deputazione teatrale del Marrucino che gestisce gli spazi dove si svolgerà l’evento, uno scenario bello e importante, supportato anche dalle forze economiche della città che hanno assicurato il grande palco e le sedute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie a tutti coloro che hanno fatto in modo che l’estate sia bella piena e che il Theate Magic Summer porti a Chieti benefici concreti anche per le attività turistico-ricettive del centro storico”. “Con grande sacrificio abbiamo cercato di portare a Chieti uno spettacolo incredibile, con un cast di grandissima qualità e raro a livello internazionale – aggiunge Ottavio Belli – Per la prima volta in un solo spettacolo sono riuniti grandissimi professionisti di carattere internazionale e mondiale e una comunità magica si sta mobilitando per venire a vedere lo show. Le vendite stanno andando benissimo, nonostante il rincaro dei biglietti necessario per sostenere gli altissimi costi dello spettacolo, ma siamo comunque vicini al sold out. Grazie a Remo Stampone sono riuscito a fare di Chieti, la mia città, una capitale della magia e dei Buskers. Un enorme grazie arrivi al motore dell’associazione e ai teatini – precisa la nota online. Venite a vederci, perché vi stupiremo – recita il testo pubblicato online. Ci saranno i PanPers e Didi Mazzilli per la comicità; per Illusion campioni del mondo, europei e italiani come: Luca Bono campione italiano di magia, vincitore di due Mandrake d’oro e braccio destro di Brachetti; dalla Spagna Miguel Munoz, campione mondiale di magia in carica e protagonista di Dumbo di Tim Burton; Lea Kyle dalla Francia, la più grande trasformista del momento vincitrice del Golden Buz all’America’s got talent; Ernesto Planas da Cuba, ospite dei più grandi programma televisivi del mondo con il numero degli ombrelli di grandissime misure; ci sarà Andrew Basso, l’erede di Harry Houdini, uno dei protagonisti dello spettacolo The illusionist e unico italiano dello show mondiale, lui è un escapologo e anche detentore di tantissimi Guinnes e ci riproporrà il celebre numero con l’evasione dalla tortura dell’acqua che costò la vita proprio al mago Houdini – precisa la nota online. Tutte queste stelle saranno per la prima volta sullo stesso incredibile palco della Civitella – si legge sul sito web ufficiale. In strada abbiamo altri campioni, gli spettacoli si susseguiranno in modo da dare a tutti l’opportunità di vedere tutto e di avere animazione continua, anche sulla magia – viene evidenziato sul sito web. Avremo un mago di 12 anni, Francesco Miccoli, e il cubo di rubik; Tiziano Grigioni specializzato nel pickpocket, ruberà in scena portafogli e accessori facendoli ricomparire in modo pazzesco; Mago Pablo è un ragazzo romano che si esibisce con le sue colombe e Giovix un altro giovanissimo, il mago Fil e la sua magia da strada – viene evidenziato sul sito web. Sono riuscito a trovare i migliori artisti da palco e di strada che coinvolgono il pubblico e che daranno uno spettacolo davvero straordinario”. “L’associazione quest’anno ha fatto uno sforzo incredibile imbarcandosi in un’avventura importante e impegnativa su tutti i punti di vista – aggiunge Remo Stampone, dell’associazione culturale La forza dei diritti – Gli spettacoli ci saranno tutti e tre i giorni dal Corso alla Villa, con vari punti di esibizione, ci saranno anche street food e navette per arrivare in città dal parcheggio del Pala Tricalle a cura del Comune, una lotteria per l’acquisto di attrezzature mediche per la Diabetologia pediatrica del professor Tumini e per l’associazione malattie rare, Inclusiamo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà uno spettacolo ampiamente accessibile, abbiamo deciso di aprire entrambe le entrate dell’Anfiteatro, da via Ravizza per il parterre e da via Pianel per le gradinate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie al Comune avremo posto anche per una ventina di persone disabili in via della Liberazione, abbiamo lavorato su tutte le criticità riscontrate nelle altre manifestazioni e le abbiamo risolte perché sia uno spettacolo davvero per tutti – precisa il comunicato. Voglio ringraziare Ottavio Belli per un sodalizio partito per caso qualche anno fa e diventato una grandissima avventura giunta alla sesta edizione – Siamo felici di intrattenere e soprattutto di vedere il sorriso stampato sulle facce di bambini di ogni età. A tutti chiediamo di continuare ad acquistare i biglietti della lotteria e dello spettacolo per alimentare divertimento e solidarietà”. “Unire l’impegno sociale con quello istituzionale e il mondo dell’arte è un mix efficace che crea iniziative di questo genere, tanto belle e di qualità da poter diventare un must di livello internazionale – conclude il professor Stefano Tumini, anche presidente del Kiwanis Chieti-Pescara D’Annunzio – da un lato si fa informazione e sensibilizzazioni su patologie importanti e sindromi gravi e questo significa arrivare a diagnosi precoci, dall’altro si dà alla solidarietà la possibilità di diventare spettacolo e questo è molto bello se incrocia l’impegno di molti, come in questo caso – Ringrazio tutti, anche la nostra segretaria Marinella De Santo, per la grande energia e l’azione efficace messe in campo per la buona riuscita dell’evento”.

